– Le prix du paquet de Marlboro Rouge ou de Gauloise blonde passera à 8 euros le 1er mars, l’ensemble des cigarettes et tabacs subissant, comme prévu, une augmentation de 1 à 1,10 euro par paquet, confirme un arrêté paru au Journal officiel dimanche.

Ces relèvements illustrent la volonté affichée du gouvernement de réduire la consommation de tabac afin de faire baisser les incidences de cancer et de réduire les coûts sociaux liés au tabac, les prix devant atteindre 10 euros le paquet d’ici novembre 2020. L’arrêté de 78 pages publié par le ministère de l’Action et des comptes publics au Journal officiel dimanche est d’ailleurs signé aussi bien par son ministre Gérard Darmanin que par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Il s’agit de la deuxième hausse du prix du tabac depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, après quatre années de stabilité.

En novembre, le prix du paquet de cigarettes avait augmenté en moyenne de 30 centimes d’euros, suite à une première augmentation de la fiscalité. La dernière hausse significative des prix du tabac remontait à janvier 2014, date à laquelle le paquet de cigarettes avait augmenté d’environ 20 centimes. Elle sera suivie d’autres hausses étalées dans le temps afin de permettre aux fumeurs « de se préparer, de trouver les moyens d’arrêter » de fumer, selon les mots d’Agnès Buzyn en septembre dernier.

En France, ce sont les industriels du tabac qui fixent les prix de vente, mais l’Etat incite à des augmentations en faisant varier les taxes, qui représentent plus de 80% du prix payé par le consommateur. Le tabac rapporte à l’État environ 14 milliards d’euros par an.