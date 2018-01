Qui a gagné la Ligue des champions avec Chelsea, est vice-champion du monde en 2006 avec la France et arrive à Differdange, vice-champion du Luxembourg en 2017?

Florent Malouda, 37 ans, qui doit s’engager vendredi pour six mois, se réjouit jeudi le président du club.

« Il cherchait un club pour s’entraîner. On s’est mis d’accord pour qu’il nous donne un coup de main pour la fin de saison », a déclaré à l’AFP le président du FC Differdange 03, Fabrizio Bei. Le dirigeant a confirmé les informations de presse faisant état d’une signature de contrat pour six mois. « Cela peut se prolonger bien sûr. En principe on part pour six mois », a-t-il ajouté, précisant que Florent Malouda, rencontré via un ami commun au Luxembourg, s’entraînait depuis octobre avec son club. Résident depuis quelques mois au Luxembourg, Malouda était libre de tout engagement avec son dernier club en date, le club indien du Delhi Dynamos, selon Fabrizio Bei. Le FC Differdange 03 est actuellement 7e du championnat de première division du Grand-Duché, après douze journées, une performance jugée décevante. « Cela fait dix ans qu’on est toujours sur le podium et qu’on joue la Coupe d’Europe. On veut la rejouer cette année et Malouda peut nous aider dans cet objectif », a poursuivi Fabrizio Bei. Né en juin 1980 à Cayenne en Guyane, Malouda a été formé à Châteauroux et a joué notamment à Guingamp, à Lyon et Chelsea en Angleterre (vainqueur de la Ligue des champions en 2012). Il a été sélectionné 80 fois en équipe de France entre 2004 et 2012, jouant notamment avec les Bleus la finale de la Coupe de monde de 2006 perdue contre l’Italie à Berlin. Récemment il s’est retrouvé en litige avec les autorités du football de la zone Amériques pour avoir disputé des matches avec la sélection de la Guyane française alors qu’il n’y était pas autorisé en tant qu’ex-international français. Son arrivée à Differdange doit être officialisée en sa présence lors d’une conférence de presse vendredi à 18H00 au stade municipal de la ville.