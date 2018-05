Le Luxembourg progresse en ce qui concerne le pourcentage d’entreprises formatrices, mais reste à la 10e place au sein de l’Union européenne des 28.

Néanmoins, l’impact de ces formations est particulièrement important : au Grand-Duché, plus de salariés participent aux cours de formation professionnelle continue (FPC) et y consacrent plus d’heures que dans la plupart des autres pays de l’UE. Au Luxembourg, le pourcentage de femmes participant aux formations est plus élevé que celui des hommes, alors que c’est l’inverse dans la majorité des États membres. Les compétences linguistiques et informatiques occupent une place plus importante au Grand-Duché qu’ailleurs.

