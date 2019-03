Le constructeur automobile américain Ford a annoncé mercredi une restructuration majeure de ses activités en Russie, qui va le conduire à fermer trois de ses quatre usines et vendre uniquement des véhicules utilitaires sur ce marché qui peine à se remettre de son effondrement de 2012-2016.

Ford et son partenaire local Sollers ont signé un accord préliminaire « sur la restructuration de la co-entreprise dont les activités se concentreront à l’avenir sur le segment des véhicules utilitaires légers », ont indiqué les sociétés dans des communiqués. Cette société commune « quitte le marché des véhicules de tourisme, ce qui lui permettra de constituer un modèle commercial plus compétitif et plus rentable », a précisé Ford.

La production de voitures particulières Ford « cessera d’ici fin juin 2019, avec la fermeture de deux usines d’assemblage, à Naberejnye Tchelny et à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’une usine de moteurs à Elabouga », précise Ford, ajoutant prévoir « le plus tôt possible » des réductions « significatives » d’effectifs, sur la base de départs volontaires.

Le constructeur américain va céder le contrôle de la co-entreprise restructurée au russe Sollers, qui en détiendra 51%. Cette société commune produit actuellement sept modèles de véhicules dont un modèle utilitaire.

L’usine de moteurs d’Elabouga n’avait été ouverte qu’en 2015. « Le marché russe des véhicules de tourisme a subi une pression importante ces dernières années, avec une reprise plus lente que prévu et une évolution vers des véhicules moins chers », affirme Ford. « Cela a entraîné une sous-utilisation des usines de fabrication de Ford Sollers et des rendements du capital investi inadéquats », a ajouté le constructeur, soulignant que les ventes de son modèle utilitaire Transit continuaient cependant de croître avec une part de marché de 15%.

Le marché automobile russe, dans lequel les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de plus de moitié entre 2012 et 2016. Le marché avait renoué avec la croissance en 2017 et a connu deux ans de reprise ininterrompue, avant de repartir à la baisse en février.