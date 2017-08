Finlande: plusieurs personnes poignardées à Turku, un suspect arrêté (police)

Plusieurs personnes ont été poignardées à Turku en Finlande et un suspect a été arrêté, a annoncé vendredi la police finlandaise. « La police a tiré dans les jambes de l’auteur suspecté du crime. La personne a été arrêtée. Il est recommandé d’éviter le centre de Turku », écrit la police sur Twitter, sans évoquer le nombre de victimes. « Le gouvernement suit de près la situation à Turku et l’opération de police en cours », a twitté Juha Sipilä, le chef du gouvernement qui devrait se réunir dans la journée. Selon la chaine de télévision MTV3, la police a renforcé la sécurité à l’aéroport d’Helsinki et dans les gares.

D’après la télévision publique Yle, le centre-ville a été bouclé. Des témoins ont évoqué des corps étendus dans une zone fréquentée de cette ville moyenne dans l’ouest de la Finlande, un temps capitale du pays. Les commerces ont été fermés.