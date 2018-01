Le long-métrage d’animation «The Breadwinner» réalisé par Nora Twomey et coproduit par Melusine Productions (Stéphan Roelants) au Studio 352 à Contern est sélectionné pour l’Oscar du meilleur film d’animation par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Le film est une coproduction entre Melusine Productions et Studio 352 (Luxembourg), Cartoon Saloon (Irlande) ainsi que Aircraft Pictures (Canada) en partenariat avec la productrice Angelina Jolie. Après l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2014 pour «Mr Hublot» (Zeilt productions), il s’agit de la troisième nomination aux Oscars pour la société luxembourgeoise Melusine Productions après «Ernest et Célestine» et «Song of the Sea».

Guy Daleiden, directeur du Filmfong: «L’année 2018 s’annonce sous les meilleurs augures pour le cinéma luxembourgeois avec la nomination de The Breadwinner aux Oscars, les sélections des coproductions Croc-Blanc (Bidibul Productions) à Sundance, Gutland (Les Films Fauves) au Max Ophüls Preis et à Rotterdam, Black 47 (Samsa Film) et Bad Banks (Iris Productions) à la Berlinale. Ces multiples sélections internationales soulignent que les efforts importants consentis par le Filmfong au niveau du développement du secteur audiovisuel produisent définitivement leurs effets.

