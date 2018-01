Des bottes Ugg, des carreaux à gogo, des sacs pour ces messieurs, du jaune fluo: quelques tendances à retenir des défilés homme pour l’automne-hiver 2018 qui se sont achevés dimanche soir à Paris.

Le tartan, ce motif à carreaux écossais, est partout, chez Alexander McQueen bien sûr, sur de longs gilets en laine ou d’épaisses écharpes, mais aussi chez des marques de streetwear comme les japonaises Facetasm et White Mountaineering, coréenne Juun J, française Andrea Crews. Il se porte en total look chez l’Américain Thom Browne pour un ensemble manteau-veste-kilt-cravate. Chez Vetements, le tartan se mélange à d’autres imprimés, Dries Van Noten combine les carreaux dépareillés et propose des moitiés de kilt sur des pantalons.

Les Ugg, ces bottes en peau de mouton à l’esthétique controversée, inventées par des surfeurs australiens qui voulaient se réchauffer les pieds, vont-elles pousser comme des champignons l’hiver prochain? La griffe émergente Y/Project les propose en version cuissardes, pour un aspect pachydermique garanti. « J’adore les Ugg », commente le créateur belge Glenn Martens, à la tête de la marque. « Les chausser, c’est comme mettre ses pieds dans du beurre tiède, tellement confortable! » Chez Sacai, autre marque à signer une collaboration avec Ugg, elles sont plus classiques et s’arrêtent à la cheville, en version beige, noire ou grise.

La mode s’aventure rarement sur le terrain de la politique, trop clivant. Mais les créateurs ont envoyé cette saison quelques messages, sous forme de slogans et logos. La jeune griffe Avoc trouve son inspiration dans le Grand Paris, logo qui s’étale sur des sweats à capuche, des pantalons, des joggings. Des cartes de l’agglomération parisienne et des listes de villes de banlieue s’invitent aussi dans le vestiaire, résolument urbain. Les mannequins sont à l’image de ce Grand Paris, d’origines diverses.

La campagne publicitaire du New York Times sur « la vérité », en réponse aux attaques de Donald Trump contre les médias et à sa défense des « faits alternatifs », a donné matière à des imprimés pour les marques Sacai et Etudes. Tandis que le Géorgien Demna Gvasalia, de Vetements, affichait des collages « Russia, don’t you mess around with me! » (« Russie, arrête de me chercher des noises »).

Le créateur belge Walter Van Beirendonck a semblé particulièrement inspiré par le mot « pig » (porc) -allusion au vocabulaire post-Weinstein?- dont il parsème sa collection.

Les hommes ne sortent pas sans leur sac: petit sac en python en bandoulière chez Dries Van Noten, sac-oreiller comme un doudou chez Margiela, ou sac en forme d’éléphant chez Loewe. Dior prévoit des sacs « combos », trois modèles de différentes tailles qui s’attachent ou se détachent au gré des envies d’une même lanière. On n’hésite pas à voir large, avec des grands formats chez Hermès, Vuitton, Acne Studios.

Le sportswear, les vêtements de travail, le streetwear continuent à imprégner le vestiaire. Les créateurs s’inspirent particulièrement cette saison des vêtements outdoor, de randonnée ou de montagne. Une silhouette très présente chez Louis Vuitton et White Mountaineering.

Les chaussures de marche étaient aussi de mise chez Julien David. Le jaune fluo illumine la garde-robe: il est présent par touches chez Hermès, mais aussi chez Vuitton, ainsi que chez Dior, où il colore la doublure d’une parka beige ou se combine à du noir sur des hauts en maille rayés.