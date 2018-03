Il fait chaud sur la planète: à cause du réchauffement climatique, mais surtout à cause de celui des esprits. Qui prennent pour cibles privilégiées les plus démunis. Et pourtant, ce sont ceux-là que le monde, un monde politiquement, éth(n)iquement droit serait censé protéger. Il me semble que la dramatique expansion et expression de cet état, de cet en avant-devant le fait accompli est la triste œuvre de fâchés fachos. Rien ne semble pouvoir les arrêter en leur démonstration effrénée. En dessinant sur une mappemonde l’évolution de l’extrême droite et des soutiens dont elle bénéficie, son expansion donne des frissons. Alors, à la source est-ce à un enterrement de première classe de la liberté, un sneak prévu, auquel les peuples assistent? Syrie, Turquie, Hongrie, Autriche, Pays-Bas, Belgique, tendances nationalistes et repli sur soi caractérisent ces «Etats et écarts de faits». Et les erreurs, horreurs qui s’y perpétuent depuis plus de sept, voire quinze, ans ne font même pas la une des médias qui en détournent leur regard… En fait, ce n’est plus de pitié qu’il faut parler, mais de génocide sur lequel notre société ferme volontairement lâchement les yeux. Ah, bien sûr, pour en débattre, plein de gens cultes et incultes y mettent leur grain de sel: sous forme de pétitions, patati et patata. Mais ces gens-là, les vrais et seuls concernés, tels ces chers Kurdes en perdition, ils n’en ont rien à saquer de «cela»! Malheureusement. La seule chose «utile» serait un cessez-le-feu sur-le-champ! Tout le reste ne serait que mascarade politique, diplomatique. Sic, bis et vice repetita après ce qui est arrivé aux Balkans dans les années 80/90. Ces terribles séquelles, dans les gènes des âmes percluses, seront je le crains source de revanche pour des générations.

Et si j’en parle au conditionnel, c’est parce que là, cette seule issue, déjà bien trop tragique, serait peut-être… eh oui, (car j’ai déjà émis trop d’et et d’hypothèses), oui, il serait temps de travailler sur l’obsolescence programmée des âmes à feu avant qu’elles ne mettent en sang dessus des sous…. Parce que et parce qu’en y regardant de près, ce ballet et cette partie de mano à mano n’entretiennent qu’une seule chose: la misère sur terre ainsi que la déchéance aussi bien morale que physique des populations qui résident dans les zones de conflit. Dans les années 60, durant la guerre du Vietnam, un célèbre journal américain avait alerté l’opinion publique en publiant un cliché choc de soldat qui meurt sur le front d’un conflit insupportable en y apposant un point d’interrogation: why? Presque cinquante ans plus tard, il serait pourtant grand temps de changer ces fa(r)ce et tragédie qui gangrènent le monde en soutenant la vente d’armes pratiquée par les mêmes pays qui ensuite envoient ONG et aide «humanitaire» dans ces zones de conflit. Triste hypocrisie dénuée de sens qui n’a pour résultat que de mettre en selle et en scène ces bandes de fâcho-fachés. Alors, oui, il est grand temps de mettre enfin un point d’exclamation derrière cet éternel et dramatique questionnement: why!

Philippe Kieffer