Examen / Jean Portante

Que fait-on quand on examine? Quitte-t-on comme un vol d’abeilles une ruche? Oui, disent les linguistes. Car ce vol-là, on l’appelle «essaim», et le mot «essaim» sort du même verbe latin que «examen», à savoir «exagere» ou «exigere». Où le préfixe «ex» donne la direction: «hors de», «agere» renvoyant à une action.

Le tout étant également à la base du français «exiger». L’examen, l’essaim et l’exigence se nourrissent de la même origine.

Le latin «examen» a donc eu deux sens. Le premier va vers l’essaim, vers l’envol hors d’un lieu. Le deuxième a débouché dans l’examen, entre autres médical ou scolaire. Cet «examen»-là était, chez les Romains, lié à l’acte de peser les marchandises, d’en examiner le poids. Par métonymie il est alors devenu l’aiguille d’une balance. De là l’idée de contrôle.

Pour l’exigence, les choses sont plus simples. On a vu que «exagere» et «exigere» signifient «faire sortir», or l’argent est devenu petit à petit ce qui est à «pousser dehors». D’où le sens de «faire payer».

Et la prochaine fois, je vous dévoilerai si «exagérer» puise à la même source.