Européennes: Un résultat encourageant pour la jeunesse

La grande surprise des élections européennes est sans conteste la progression du taux de participation. Le désintérêt pour la chose européenne n’est pas tel que d’aucuns le prophétisaient. Plus de la moitié des électeurs inscrits se sont déplacés et on en revient au taux de participation que l’Europe pouvait connaître en 1994. C’est une nouvelle réjouissante pour la démocratie européenne! Mais comparaison n’est pas raison: en 1994, l’Europe comptait 12 membres… Quatre élargissements plus tard, l’Union européenne compte 28 membres – en attendant l’issue du Brexit – et englobe quelque 500 millions de citoyens. L’UE a subi, au moins depuis 2005 et les référendums sur le Traité constitutionnel, une profonde interrogation identitaire à laquelle se sont ajoutées la crise économique de 2008, la débâcle de l’accueil des réfugiés ainsi que l’urgence climatique. La forte participation électorale et le résultat sorti des urnes sont à mettre en relation avec ces facteurs.

On constate donc l’érosion de la présence des partis réunis au sein du Parti populaire européen (PPE) et de l’Alliance progressiste des socialistes pour l’Europe (S&D). Ces deux formations, capables jusqu’ici de former une majorité, se sont à peu près toujours entendues pour se répartir les «top jobs» européens. Elles n’ont désormais plus de majorité et le marchandage risque d’être plus difficile que de coutume.

Cette érosion est aussi une mauvaise note attribuée par l’électeur à la gestion européenne des dernières années pour sanctionner l’incurie de l’UE dans trop de dossiers. Ceux qui voient le verre à moitié vide estiment que la hausse de participation a profité à l’extrême droite. Si elle ne fait pas le grand bond en avant, elle affiche toutefois un inquiétant résultat. La gestion par l’UE de la vague migratoire – obstruée par certains Etats membres – explique en partie cette poussée brune.

Ceux qui voient le verre à moitié plein notent la progression des centristes et des verts et soulignent l’espoir de faire bouger des décisions trop souvent accaparées par l’alliance PPE/S&D. La progression des verts montre enfin que la crise climatique est devenue un enjeu majeur. On peut même penser que les grèves pour le climat organisées par la jeunesse un peu partout dans le monde auront elles aussi pesé dans la balance. De quoi les encourager à continuer…

Olivier Tasch