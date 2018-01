La violoniste luxembourgeoise Cathy Heidt a été sélectionnée comme membre du «European Union youth orchestra». Plus de 2.000 musiciens ont assisté aux auditions à travers les 28 États-membres de l’Union européenne et 120 candidatures ont été retenues.

Au Luxembourg, 12 musiciens avaient posé leur candidature et une master-class de Peter Stark (EUYO) a précédé les auditions du 8 octobre 2017.

Le choix du jury, composé de Peter Stark, Serge Bausch (Conservatoire VdL), Marc Treinen (Conservatoire Esch/Alzette), Marc Jacoby (Conservatoire du Nord) et Marco Battistella (ministère de la Culture) s’est porté sur Cathy Heidt.

La violoniste est née en 1997 et a commencé à jouer le violon à l’âge de 6 ans. Elle a fait des études au Conservatoire du Nord et actuellement à la Universität der Künste à Berlin. La jeune violoniste a fait partie de bon nombre d’orchestres de jeunesse et avait le rôle de Premier violon auprès de la Junge Philharmonie Brandenburg et du Austrian summer opera festival jOpera.

En tant que membre du EUYO, Cathy Heidt assistera aux répétitions de l’orchestre à Grafenegg (Autriche). Elle fera aussi partie de l’orchestre lors des deux tournées au printemps et en été 2018 ainsi que des autres projets de l’orchestre.