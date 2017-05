Europe: Merkel sous pression après le succès de Macron

L’élection d’Emmanuel Macron a été accueillie avec soulagement en Allemagne au moment où l’Europe est en crise, mais elle annonce aussi des lendemains compliqués entre les deux pays et pour Angela Merkel sur le meilleur moyen de la réformer.

La discorde porte sur les éventuelles modifications à apporter aux traités européens: Emmanuel Macron y est favorable, mais Berlin ne veut pas en entendre parler. Pour autant dimanche soir, les responsables allemands ont été parmi les premiers en Europe à féliciter le jeune centriste europhile pour sa victoire sur la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. « Félicitations.

Votre victoire est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l’amitié franco-allemande », a indiqué dimanche soir le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert. Mme Merkel a ensuite appelé M. Macron pour le « féliciter chaleureusement pour sa victoire », d’après M. Seibert. Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel a lui vu dans le succès du candidat centriste le signe que « la France a été, est et reste au centre et au coeur de l’Europe ». Le soulagement à Berlin est à la hauteur des craintes que suscitaient au sein du gouvernement allemand depuis des mois la perspective de voire la candidate du Front national l’emporter. En privé, de nombreux responsables estimaient qu’après le Brexit, et au moment où de très difficiles négociations ont démarré avec Londres sur les conditions de la sortie, l’UE aurait eu beaucoup de mal à se relever d’une telle issue.

– réformisme apprécié –

L’entourage de la chancelière a très tôt signalé son soutien à Emmanuel Macron, dès avant le premier tour, ignorant largement François Fillon, pourtant candidat alors d’un parti « frère » des démocrates-chrétiens allemands de la chancelière au plan européen.

Son positionnement pro-européen, au moment où l’euroscepticisme enfle sur le continent, et son projet réformiste en France, séduisent. Pour autant, certains dans les rangs du parti conservateur d’Angela Merkel s’attendent à des discussions difficiles avec le président élu français sur certains sujets.

Emmanuel Macron a ainsi plaidé récemment pour un « traité refondateur » de l’Union européenne qu’il veut préparer dans un délai d’un an et demi et faire signer par les pays qui le souhaiteront. Or, l’idée de réformer les traités européens, suite au rejet par référendum en France du projet de Constitution européenne en 2005, est un chiffon rouge à Berlin. Le ministre des Finances Wolfgang « Schäuble juge cela irréaliste », souligne le quotidien Süddeutsche Zeitung.

Le successeur de François Hollande envisage concrètement un budget, un Parlement et un ministre des Finances pour la zone euro. Autant de sujets qui laissent la chancelière et son parti CDU très réservés car ils y voient une tentative de la France pour s’affranchir des règles européennes sur la limitation des déficits notamment, en « politisant » le pilotage de l’Europe.

– ‘pas simple’ –

« Cela ne sera pas si simple pour le duo franco-allemand », ajoute le journal Süddeutsche Zeitung, « les idées de Macron suscitent le scepticisme voire une franche opposition notamment dans les rangs de la CDU ».

Le président élu français pourra en tout cas compter sur le soutien entier d’une partie du gouvernement de coalition à Berlin, à savoir les ministres sociaux-démocrates, engagés eux-mêmes dans une campagne contre Angela Merkel en vue des élections législatives de fin septembre. Le plus en vue parmi eux, Sigmar Gabriel, a dès dimanche soir exhorté la chancelière – qui a été souvent prise pour cible durant la campagne française tant par l’extrême droite que la gauche radicale – à relâcher la pression sur l’orthodoxie budgétaire. « La victoire d’Emmanuel Macron porte en elle un devoir pour nous en Allemagne car il faut que Macron réussisse. S’il échoue, Madame Le Pen sera présidente dans cinq ans et l’Europe disparaîtra », a prévenu le chef de la diplomatie. « Lorsque l’on mène des réformes », comme a promis de le faire Emmanuel Macron, « on ne doit pas se voir contraint à une politique d’austérité », a dit M. Gabriel, « c’est la raison pour laquelle il faut que cesse définitivement le temps de l’orthodoxie budgétaire et de la mise à l’index ».