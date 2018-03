Alain Ducat / Sport, politique et économie peuvent jouer sur le même terrain. Prenez ce match de rugby qui va enflammer Twickenham, temple anglais où les Irlandais au Trèfle, assurés d’empocher le Tournoi des Six Nations, espèrent conquérir leur Grand Chelem. Un scénario idéal. Surtout samedi 17 mars, jour de la Saint-Patrick.

Ce très vénéré patron, qui naquit dans la Bretagne insulaire du IVe siècle et évangélisa la «verte Erin», devint un saint chrétien. Ni anglican de Belfast, ni catholique de Dublin, mais légendaire… Si la foi peut soulever les monts tourbeux, elle n’a rien à envier à la ferveur populaire d’une partie à trente autour d’un ballon ovale ou de pintes entre fils de pub, un jour de fête. De quoi faire couler la bière noire au col crémeux, à battre des records dans le livre homonyme. Guinness rime aussi avec business.

Le Luxembourg le sait. La fête irlandaise y fait partie des classiques de l’animation cosmopolite. Et le Premier ministre Bettel, quand il se pose en homme de dialogue européen – avec son homologue Leo Varadkar la semaine dernière à Dublin, avec Theresa May à Londres ce mercredi –, n’est pas non plus sur le terrain sportif. A discuter nouvelle frontière, limite de l’Union entre les deux

Irlande. Et post-Brexit financier.

Le panel de sages de la Place n’est jamais loin, guettant les opportunités au vol, façon low-cost de Ryanair. Un air drôlement sympathique pour une Eire vachement Saint-Patrick.