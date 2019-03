Alain Ducat / Lira-t-on un jour, dans un livre d’histoire socio-économique (pour peu que ça existe encore, un livre) que l’Europe est entrée dans l’ère post-plastique le 27 mars 2019?

Le vote, intervenu au Parlement européen, bannit, au 1er janvier 2021, les objets en plastique à usage unique. Ces jetables trop jetés. Au rebut, les pailles à boire, couverts, assiettes et autres ustensiles d’un quotidien dont on ignorait l’aspect polluant. Les objets inanimés avaient une âme mercantile et étaient insidieusement nuisibles. D’autres les remplaceront sur le marché.

Ouste, les box à burgers ou à kebabs, polystyrène expansé qui jonche les bords de route. Honnis, les emballages «oxo-dégradables», qu’on nous a vendus pour des «plastiques bio», alors que ces «biofragmentables» sont issus de polymères dopés aux additifs favorisant leur dégradation… en morceaux parfois invisibles à l’œil nu, mais présents.

La directive impose aussi des objectifs de collecte et de recyclage – 90% des bouteilles en 2029 – et consacre le principe du pollueur-payeur. Par exemple, dès 2023, les cigarettiers devront contribuer au ramassage des mégots – de l’acétate de cellulose, seule crasse que le fumeur n’avale pas. Applaudissements pour le méritant législateur européen, car ce fut laborieux. Les lobbyistes ont longtemps mis le pied sur le couvercle du Tupperware de Pandore. Mais on peut parier que les industriels se relèveront, que de nouvelles matières apparaîtront. Simple cosmétique ou bon ravalement de façade? Va pour une chirurgie plastique.