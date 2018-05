Les députés européens ont condamné mercredi le prolongation des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, enfreignant la libre circulation des personnes entre ces 26 pays.

Dans une résolution non législative votée mercredi à 439 voix (157 voix contre), le Parlement européen, réuni à Strasbourg en session plénière, « condamne la réintroduction continuelle de contrôles aux frontières intérieures en raison des lacunes du système d’asile européen commun et du manque de volonté politique, de solidarité et de partage des responsabilités ».

Les États membres devraient « renforcer la confiance mutuelle dans le fonctionnement de l’espace Schengen, la coopération et la solidarité », ont affirmé les députés européens. L’espace Schengen, « dispositif unique en son genre et l’une des plus grandes réussites de l’Union européenne » selon les eurodéputés, fait référence à l’accord entre 26 pays dont 22 membres de l’UE abolissant les passeports et tout type de contrôle à leurs frontières mutuelles.

Face à la menace terroriste, la France a rétabli provisoirement des contrôles aux frontières, des mesures pour l’heure prolongées jusqu’à fin octobre. Par ailleurs, l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège appliquent aussi de nouveau des contrôles aux frontières.

Ils avaient opté pour des réintroductions provisoires de contrôles au départ en raison du chaos migratoire fin 2015 à la frontière extérieure grecque. Mais la Commission européenne estime désormais que la situation est sous contrôle et qu’elle n’a plus à autoriser des contrôles sur ce motif.

Des pays hostiles aux entraves à la libre circulation considèrent que certains Etats membres abusent désormais du motif sécuritaire pour pouvoir prolonger leurs contrôles.

Le Parlement européen « est d’avis qu’un grand nombre de prolongations ne sont pas conformes aux règles en vigueur en ce qui concerne leur durée, leur nécessité ou leur proportionnalité, et sont par conséquent illégales », affirme le texte voté. Schengen « est au coeur de la citoyenneté européenne. (…) Nous devons rendre Schengen à nos citoyens », a déclaré le rapport de la résolution, Carlos Coelho (PPE, droite), demandant aux Etats membres de « respecter toutes les règles, pas seulement celles qu’ils veulent ».

Les députés européens ont également demandé au Conseil — représentant les Etats membres de l’UE — d’approuver l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen.

Selon l’institut de recherche Transnational Institute (TNI), cité par le Parlement européen, les pays européens ont construit plus de 1.200 kilomètres de murs et de frontières pour un coût d’au moins 500 millions d’euros. « Si tous les pays réintroduisaient les contrôles aux frontières de manière permanente, le coût sur 10 ans s’élèverait entre 100 et 230 milliards d’euros », alerte le Parlement européen.