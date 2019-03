Sauf à manquer à toute exigence morale, l’Eglise catholique doit se reformer.

Jean-Louis Schlesser / Tout en haut de la pyramide, évidemment, il y a Dieu. Dieu avec son appareil, ses avatars, ses favoris, ses assistants, sa cour. En charge de la création (qui est en fait sa création), ne pouvant s’occuper de tout, Dieu décida de nommer un représentant sur terre, le pape. Un mandataire, dont le mandat se transmet depuis saint Pierre et qui, sauf en de rares exceptions, réside à Rome dans un territoire enclavé dans la République italienne, la cité du Vatican.

Ce mandataire est à la tête d’une hiérarchie rigide, engoncée, avec la curie romaine et d’innombrables secrétaires, commissions et conseils qui l’aident dans l’exercice de ses immenses pouvoirs spirituels et séculiers. 226 cardinaux composent le collège cardinalice, parmi eux 125 cardinaux électeurs. Une majorité de dignitaires sont de nationalité italienne, les citoyens américains étant les seconds en termes d’importance numérique.

Au niveau des pays, la hiérarchie est tout aussi raide et empesée. Citons le curé, le recteur, le chapelain, l’aumônier, l’abbé, le doyen, le chanoine, le vicaire, chacun avec ses attributions, ses privilèges. En haut des pyramides nationales, les archevêques, les évêques, et comme responsable d’une région, les primats, comme, par exemple, le primat des Gaules, Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, cardinal électeur.

Il existe nombre de théories pour tenter d’expliquer pourquoi toutes les cultures, pratiquement sans exception, ont possédé, possèdent toujours, un périmètre religieux. Ce périmètre est souvent d’une complexité extrême, utilise énormément de ressources physiques, psychiques, matérielles, intellectuelles. Au nom du progrès de l’humanité, on a, au cours de l’histoire des peuples, essayé plusieurs fois d’éliminer ce périmètre délétère et contraire aux exigences d’une vie harmonieuse en société. Rien n’y fit.

Les religions font le désespoir des évolutionnistes et des utilitaristes. La nature a coutume d’éliminer sans états d’âme les extravagances improductives. L’élimination des dictatures gérontocratiques de l’Europe de l’Est, prétendument marxistes, en est un bon exemple. Pourquoi donc la persistance de ce qu’on pourrait nommer l’exigence religieuse et l’étonnante perpétuation d’une de ses expressions les plus caricaturales, le catholicisme?

L’évolution offre des lieux de retrait, des poches de résistance, des refuges à des errements évolutifs. L’Eglise catholique – avec sa structure pyramidale si particulière, sa liturgie, sa bureaucratie, le secret qui est consubstantiel à sa nature même, ses recoins sombres – est un de ces lieux. Il n’est pas étonnant que cette organisation possède un pouvoir d’attraction particulier pour certains profils psychologiques. En d’autres termes et pour faire court, les curés ne deviennent pas violeurs de gosses parce qu’on leur impose le célibat, mais les violeurs de gosses potentiels sont tentés plus que de raison par l’univers particulier de l’Eglise catholique. Qu’un responsable comme le cardinal Barbarin précité, considère le fait de protéger les agissements d’un détraqué pédophile comme une pérennisation de la fonction de refuge de son organisation ne m’étonne pas outre mesure. Que le représentant de Dieu sur terre, le pape, s’en rende complice (en refusant la démission du cardinal condamné par le tribunal correctionnel) signifie qu’à mesure qu’il remplit les conditions de l’exigence catholique, il s’éloigne de toute exigence morale.