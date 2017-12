Maurice Magar /Le constat est pourtant simple. Le «Bid Book», le dossier de candidature, donc, concocté par Janina Strötgen et Andreas Wagner, a convaincu un jury européen exigeant. Il suffit de lire le rapport qui les félicite de proposer une autre vision du Luxembourg. Une vision moins lisse, moins proprette. En brossant le tableau d’un Sud multilingue où toutes les cultures se mêlent, sans tomber dans le piège d’une image d’Epinal faisant l’impasse sur les défis de la situation du bassin minier, ils ont pris position politiquement. Or, leur vision ne correspond pas à celle de la classe politique dirigeante. Esch, Rumelange, Differdange… Il faudrait d’abord une bonne dose de nation branding pour que ces villes industrielles grises et peu accueillantes soient dignes d’être les porte-drapeaux du beau Grand-Duché. D’aucuns pensent que le ministère n’a jamais soutenu la candidature du bassin minier.

Logiquement, la confusion autour des deux coordinateurs, après que les conseils communaux et, par conséquent, le conseil d’administration d’Esch2022 ont changé, suscite des questionnements. Que les hypothèses d’un coup politique fomenté par le DP avec l’aide des nouveaux édiles soient vraies ou fausses, le ministère et le conseil d’administration – au sein duquel ne règne pas l’unanimité – doivent faire plus d’efforts pour clarifier la situation. S’il y a des reproches à faire, il faut des arguments pour les étayer et pour justifier les réticences empêchant l’embauche, jusqu’en 2024, de Strötgen et Wagner, qui ont ficelé un projet de qualité en un temps record.