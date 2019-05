Olivier Tasch / Comment (sur)vivre dans un espace fini avec des ressources limitées? La réponse est aussi complexe que la question est simple. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, nos modes de vies sont le plus souvent basés sur l’hypothèse que les ressources de la planète sont infinies. C’est aujourd’hui presque devenu une banalité que de le dire. Mais comme dit le dicton: «entre dire et faire, il y a la mer.» Pour l’heure, on se contente donc trop souvent de constater les dégâts. Dans la mer, précisément, qui se mue doucement mais sûrement en poubelle de l’humanité. Ce 1er mai aurait pu être marqué par un exploit: la plongée la plus profonde de l’histoire, une descente en sous-marin à 10.927 m sous la surface de l’eau. L’exploit est immortalisé: dans la fosse des Mariannes dans le Pacifique, l’endroit le plus profond de la croûte terrestre, on voit un sac plastique, des emballages de bonbons et des pièces métalliques.

Plus près de nous, en ce 22 mai, Journée internationale de la biodiversité dans les annonces mortuaires du Tageblatt et du Wort apparaît Saxicola rubetra, le tarier des prés. Un coup de com bien vu d’associations de protection de la nature qui nous rappellent que chez nous aussi les dégâts sont visibles. Le tarier des prés? Un petit oiseau migrateur – il passe l’hiver au sud du Sahara – considéré chez nous comme éteint en tant que nicheur. Les zones humides et marécageuses de l’Oesling étaient son dernier refuge dans le pays. Avec un peu de chance, on peut encore l’observer dans nos contrées lors de sa migration.

Pour combien de temps encore?