Que faire lorsque des ouvriers se mettent en grève? Dans une école de commerce de Pékin, la réponse de l’enseignant résume la schizophrénie d’une Chine prise depuis 40 ans entre communisme et capitalisme: appeler la police pour briser la grève.

Le 18 décembre 1978, le Parti communiste chinois amorçait les premiers pas d’une transformation qui devait faire du pays la deuxième économie mondiale.

Toujours officiellement dirigée selon l’idéologie marxiste, la Chine n’en a pas moins dû mettre en place des écoles de commerce afin de former les cadres appelés à diriger des milliers de grandes entreprises, alors que les investissements étrangers affluaient dans le pays. « Il y a 40 ans, l’idée même d’avoir une école de commerce aurait été inconcevable », rappelle Mao Jiye, doyen de l’École de commerce de l’Université du peuple à Pékin — l’une des plus prestigieuse du pays.

Aujourd’hui, la Chine compte quelque 300 écoles de ce type. L’Ecole de l’Université du peuple se présente comme la première en Chine à offrir un MBA, un précieux master en gestion des affaires calqué sur le modèle américain. Les étudiants y apprennent les techniques modernes d’administration des entreprises… mais adaptées à la complexité du milieu des affaires local. Les entreprises citées en exemple sont toutes chinoises, explique-t-il, évoquant Haier, un fabricant public d’électroménager, mais aussi les géants privés du net Alibaba et Tencent. « On est vraiment encouragé à faire preuve d’imagination (dans l’application de la théorie économique) parce que le marché aujourd’hui est très diversifié, très international et en pleine mutation », explique Li Tangge, un étudiant en deuxième année. Le MBA de l’Université du peuple enrôle chaque année près d’un millier d’étudiants, dont une centaine d’étrangers.

Ces derniers « cherchent à mieux connaître le contexte chinois et comment la théorie occidentale est appliquée en Chine », explique Mao Jiye. Parmi les spécificités locales, les entreprises publiques, directement héritées de l’ère maoïste (1949-76) continuent à contrôler des pans entiers de l’économie.

Pour les hommes d’affaires, les relations familiales et les contacts avec le pouvoir restent cruciaux pour la survie de leur entreprise, dans un pays marqué par la corruption. Parallèlement, l’Empire du milieu compte désormais plus de 600 milliardaires en dollars, soit davantage que les États-Unis, et leur nombre s’est encore accru l’an dernier, selon un classement publié en octobre. « L’économie de marché socialiste » s’accompagne ainsi d’un creusement des inégalités dans un pays dirigé en théorie par le prolétariat. Mais cela n’entame pas la foi du doyen Mao dans la mission de son école. « On réfléchit aux moyens d’aider les entreprises à accroître leur productivité et à prospérer. Je ne pense pas que cela entre en contradiction » avec les principes socialistes, estime-t-il.

Depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, le président Xi Jinping cherche d’ailleurs à donner une nouvelle jeunesse au marxisme. Le PCC dispose de ses cellules dans les entreprises privées, y compris les sociétés à capitaux étrangers.

Mais des étudiants de l’Université de Pékin se réclamant de Karl Marx ont eu maille à partir avec les autorités ces dernières semaines, après avoir soutenu des ouvriers en grève dans le sud du pays, au nom de la défense des droits des travailleurs. Signe de la nervosité des autorités, le mot de « grève » est activement censuré sur les réseaux sociaux.