Jérôme Quiqueret / Le corps professoral ne s’attendait pas à telle palinodie. Tout semblait indiquer que, par sa réforme de l’Université, le ministre délégué à l’Enseignement supérieur, Marc Hansen, allait bel et bien graver dans le marbre une organisation très hiérarchisée, concentrant les pouvoirs dans les mains du conseil de gouvernance, dont les membres sont extérieurs à l’Université, et d’un recteur nommé par ces derniers.

En amendant son projet, pour donner quatre postes, avec droit de vote, aux enseignants, étudiants et au personnel, au sein du conseil de gouvernance, et renforcer les pouvoirs du conseil universitaire, Marc Hansen a surpris son monde.

Ce faisant, l’Université reconnaît enfin la capacité, évidente ailleurs, des enseignants, chercheurs et étudiants à savoir ce qui est bon pour leur établissement. Il sera compliqué de revenir en arrière, sauf à vouloir une crise. Il reste de surcroît des sources de tension, que ce soit la nomination des doyens, que la réforme veut transférer au recteur, ou encore la promotion en interne et l’évaluation du personnel, comme le souligne l’OGBL.

Il faudra aussi veiller à éliminer les mauvais réflexes hérités de quatorze années de l’organisation passée, dont l’administration a pu déduire qu’elle n’était pas obligée de régler les problèmes dont on lui faisait part. C’est la condition à laquelle la culture participative voulue par la réforme entrera dans les mœurs. Il s’agit d’ailleurs, bien souvent, de simples problèmes matériels du quotidien qu’étudiants et enseignants peuvent conter par dizaines. Quand on les écoute…