Protéger l’environnement est devenu une priorité pour les consommateurs, les entreprises et les Etats. Alimentée par une prise de conscience croissante dans toutes les régions du monde, mais aussi par les progrès technologiques et les préoccupations liées à la santé, cette convergence d’intérêts sous-tend un mouvement généralisé de protection des ressources naturelles de la planète.

– Par la sensibilisation croissante des consommateurs

Sous la pression de l’opinion publique, gouvernements et entreprises privées modifient leurs stratégies en profondeur. Alors que près de la moitié de la population mondiale est connectée à Internet, la transmission d’informations incitant à la réflexion n’a jamais été aussi rapide, avec une si grande portée. Véritable phénomène social d’envergure mondiale, Sous le Dôme, documentaire dénonçant les niveaux alarmants de pollution atmosphérique en Chine, a ainsi été visionné plus de 200 millions de fois en quelques jours après sa mise en ligne. Peu après, la Chine s’engageait à réduire ses émissions de CO2 de 60 à 65% de leur niveau de 2005 d’ici à 2030.

– Par l’innovation dans le secteur privé

Les sociétés privées cherchent à tirer profit de l’évolution des habitudes de consommation.

Le développement d’outils d’analyse et de services de pointe dans le secteur du traitement et du recyclage des déchets contribue par exemple à réduire le gaspillage des ressources naturelles. De son côté, l’optimisation des technologies de modélisation de la dynamique des fluides compte parmi les innovations ayant considérablement amélioré la qualité et l’efficience du traitement des eaux ainsi que les technologies de recyclage des eaux usées.

-Par l’action des Etats

La durabilité environnementale profite aussi de l’évolution des politiques menées par les gouvernements. Ces initiatives sont encouragées par de nouvelles technologies de contrôle telles que l’indice de qualité de l’air de l’OMS.

Des études récentes ont établi à plus de 7 millions le nombre de décès prématurés liés à la pollution atmosphérique en 2012. Ces statistiques ont contribué à la multiplication des accords multilatéraux sur l’environnement, dont le nombre total atteignait 1.100 fin 2012.

Les entreprises capables d’identifier les aspirations environnementales des Etats et des consommateurs et d’y répondre devraient en tirer profit et constituent par conséquent des opportunités d’investissement intéressantes à long terme.

Les enjeux environnementaux constituent aujourd’hui une priorité à l’échelle mondiale. Les entreprises proposant des produits et des services efficients, renforçant l’efficacité des ressources et réduisant la pollution sont bien placées pour enregistrer une forte croissance. Investir dans ces sociétés permet de contribuer à la transition vers un monde plus durable et peut générer des gains en capital attrayants.

Marc-Olivier Buffle,

Pictet Asset Management