En mars 2016, fortement impactés par ce qu’il est convenu d’appeler la «crise migratoire», les dirigeants de l’UE décident de pactiser avec la Turquie en vue de limiter l’arrivée de réfugiés et de migrants en Europe.

L’incapacité des chefs d’Etat et de gouvernement à trouver un accord suivi d’effets sur la relocalisation des réfugiés qui débarquaient sur les îles grecques par milliers décide l’UE à passer à la vitesse supérieure. Elle signe une déclaration avec les autorités turques qui permet de renvoyer en Turquie, contre plusieurs milliards d’euros sonnants et trébuchants, les réfugiés, demandeurs d’asile et autres migrants. Malgré le fait que la Turquie maintienne une «limitation géographique» à la Convention des réfugiés en refusant le statut de réfugié aux non-Européens, cela n’empêche pas l’UE de faire une grosse entorse à ses principes et de brader le droit d’asile. Cet accord encourage la Turquie à contrôler fermement ses frontières vers l’Europe. Il faut dire que si l’UE ne tient pas à accueillir toute la misère du monde, elle est convaincue que la Turquie serait en capacité de le faire.

Ce pays accueille plus de trois millions de réfugiés, alors que pour l’ensemble des 28 pays de l’UE le nombre de réfugiés reste inférieur à 2,5 millions, soit moins de 0,5% de la population.

Par ailleurs, une «forteresse» s’élève progressivement en Europe. Pour juguler l’afflux de réfugiés et sous couvert d’argument sécuritaire, de nombreux pays érigent des clôtures ou des murs à leurs frontières. Après la Hongrie, qui a élevé une clôture barbelée longue de 175 km à la frontière avec la Serbie, d’autres pays ont adopté des mesures identiques, notamment en Croatie, Autriche, Slovénie et Norvège. La mer Méditerranée est devenue une sorte de douve sans qu’il ait été prévu de «pont-levis» pour permettre le passage sécurisé entre les deux rives pour les personnes en quête de protection et de sécurité.

Lors de l’ouverture du 35e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, Diane Schmitt, la cheffe de cabinet du Commissaire européen à la Migration et aux Affaires intérieures, défendait, lors de la conférence-débat sur «les nouveaux enjeux de la migration en Europe», les bons résultats de la politique migratoire européenne qui avait permis de faire baisser considérablement le nombre d’arrivées de réfugiés sur les îles grecques. Elle se gardait cependant d’évoquer le coût humain d’une telle politique.

La forteresse n’est pas totalement inviolable et plus de mille demandeurs d’asile continuent de débarquer chaque mois dans les îles. Cependant, leur sort est totalement incertain. Les conséquences pour ces milliers de familles extrêmement vulnérables sont dramatiques. Elles sont bloquées sur les îles dans des conditions particulièrement indignes. Echapper aux violences extrêmes, à la torture, aux conflits armés et à un voyage particulièrement dangereux n’apparaît plus aux yeux de nos dirigeants comme pouvant justifier le droit d’asile. A la veille de l’anniversaire des deux ans de cet accord controversé, l’UE a annoncé le paiement de la seconde tranche de 3 milliards au gouvernement turc.

Par respect pour les millions de personnes qui souffrent au sein et aux portes de l’Europe, je dis non à ce cynisme!

Paul Delaunois