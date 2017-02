En prévision /Prose du réel

Chères et chers collègues intellectuels et artistes, tous concernés par le mouvement du monde et les localisations de l’époque, en prévision de l’endroit et du moment (proche) où l’on n’aura plus guère aucun choix qu’entre une droite cupide et sans scrupules, et une extrême droite agressive et perverse – il me semble indispensable de rafraîchir la mémoire. En prévision, la mémoire, ce n’est pas une figure de style, c’est un appel. Une remémoration et une échéance.

Il me faut d’abord citer l’écrivain allemand Franz Jung (qui a failli y passer plus d’une fois): «Il pourrait aussi en être autrement, mais il n’en est rien.» Ensuite, je me sens obligé de citer un certain nombre de destins, ici non plus je ne serai pas exhaustif.

Carl von Ossietzky, pacifiste, à Berlin, après le camp d’Esterwegen. Erich Mühsam, poète organisé, à Oranienburg. Alexander Schwab, prison de Zwickau. Kurt Tucholsky, suicide en exil. Stefan Zweig et son épouse, suicides en exil. Ernst Ludwig Kirchner, dernier jet de couleurs à la montagne, suicidé. Ernst Toller, poète, dramaturge, intransigeant, exil, suicide. Walter Benjamin, suicide lors de la tentative d’émigration. Jakob van Hoddis, expressionniste muet et halluciné, camp d’extermination de Sobidor. Walter Serner, dans un bois après le ghetto puis le camp. Otto Freundlich, peintre de tant d’autres soleils libres, à Majdanek. Karl Plättner, peu après la libération de Buchenwald.

Antonio Gramsci, à sa sortie de prison. Miguel de Unamuno, vieux philosophe espagnol, cœur brisé par les évidences. Etty Hillesum, son frère et ses parents, Auschwitz, l’autre frère lors de l’évacuation de Bergen-Belsen. Martin Gray, il a réussi à s’échapper de Treblinka, c’est l’un des seuls. Les parents de Paul Celan dans un camp en Ukraine, lui trente ans plus tard dans la Seine. Fernand Dumont, poète surréaliste du groupe de La Louvière, à Bergen-Belsen. Max Jacob à Drancy, Judenlager, après sa sœur, elle à Auschwitz. George Oppen, poète volontaire pour lutter, blessé dans les Ardennes, survit. Sophie Täuber-Arp, par accident pendant la fuite. Lucien Wercollier et famille, survécus. Robert Desnos, poète de Paris, Theresienstadt, quelques jours après la libération du camp.

Plus tard, Yannis Ritsos ressorti vivant de cinq internements dans des camps et Pier Paolo Pasolini, assassiné avant ses révélations et le chanteur chilien Victor Jara, amputé des deux mains puis fusillé devant une foule. Et tous les anonymes, sans cadavre, sans même le moindre droit au souvenir. Et depuis trois décennies, les anonymes aux périphéries des frontières de l’Occident. Qui malgré eux confirment mouvements du temps et localisation de l’époque. Estimés à des dizaines de milliers.

Chères et chers collègues, on peut me rétorquer que la situation n’est aujourd’hui quand même plus comparable à celle de jadis, je répondrais que la bête est profondément enfouie et possède une furieuse capacité de mutation.

Chères et chers collègues, cet appel n’a pas à porter le poids superficiel d’un quelconque espoir. C’est seulement une incitation. A quoi?

A vous de vous débrouiller. Avec le corps devenu enjeu et l’enjeu devenu corps.

Tom Nisse