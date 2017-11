J’ai suivi en direct à la télévision l’hommage aux victimes des terribles attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Entouré par son prédécesseur et plusieurs des ministres en poste à l’époque, le président Macron, suivi par son épouse, s’est rendu, en compagnie de la maire de Paris, aux différents endroits des attaques pour terminer devant le Bataclan, où la foule était forcément la plus dense.

La sobriété des recueils, les intenses moments de communication, les longues minutes de silence, l’émotion apparente sur les visages des survivants et les larmes des familles déchirées, les hommages des riverains et passants, tout contribuait, sous un ciel qui avait pris le deuil à son tour, à rendre l’hommage de la nation particulièrement digne. Ayant pu observer de très près les traits du président français, j’ai été frappé par son visage gris et grave qui traduisait ses états d’âme en cette heure où la révolte, la douleur et le désespoir refaisaient surface.

Ses accolades aux survivants et ses baisers aux membres des familles éprouvées étaient ceux d’un homme qui a le cœur sur la main et qui sait partager le chagrin des autres.

Chacun de ceux qui furent interrogés par les médias sur place se rappelait parfaitement bien où il se trouvait et ce qu’il faisait à l’heure des attentats. C’est que de tels événements se gravent à tout jamais dans la mémoire collective, à l’instar du terrible 11 septembre ou du jour où Kennedy fut assassiné. Ce qui est pourtant frappant, c’est que lorsque les attentats ou catastrophes se passent loin de chez nous ou dans des pays avec lesquels nos liens sont moins étroits, nos réactions ne sont pas les mêmes et nous n’éprouvons pas les mêmes émotions, quitte à ce que nous répondions par des dons aux appels de solidarité des organisations humanitaires opérant et soulageant sur place.

Voilà qu’un terrible séisme a secoué la terre en Irak et en Iran, une de ces imprévisibles et funestes forces de la nature contre la violence desquelles, tout comme lors de l’éruption d’un volcan, l’homme reste impuissant. C’est alors que ceux qui subissent un tel sort implacable réalisent qu’ils sont bien peu de chose lorsque se déchaînent les «démons» des entrailles de la terre. Une fois de plus, la communauté internationale est sollicitée pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu et dont la vie, du jour au lendemain, a connu un implacable revirement.

Et si on ne comprend que trop bien la douleur et les larmes de ceux qui souffrent de manière insoutenable, on reste pourtant un rien perplexe devant le «deuil national» que l’Italie a cru devoir déclarer en raison de l’échec cuisant de ses footballeurs qui, pour la première fois depuis soixante ans, ne pourront pas prendre part au championnat mondial en Russie. Voilà des peines de cœur qui, contrairement aux émotions décrites ci-avant, me laissent estomaqué et pantois.

Pierre Dillenburg