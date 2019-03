En octobre 2018, les élèves de la 6C05 du Lycée classique de Diekirch se sont inscrits au concours « Jeune journaliste » lancé par le Conseil de Presse, le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) et le Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT).

Ils étaient pleins d’enthousiasme à proposer des sujets – quatre au total – et à se lancer dans des recherches via des interviews. Terminer les recherches dans les délais que leur avaient imposés leurs enseignantes Christiane Grün et Cynthia Casini, n’était pas une mince affaire… Ensuite les élèves ont dû trier les informations reçues, décider lesquelles auraient leur place dans l’article de presse à rédiger, les traduire du luxembourgeois en français, puis écrire l’article et un commentaire.

Voici les projets des deux groupes d’élèves qui ont su boucler leur article et leur commentaire dans les délais prévus par le concours « Jeune journaliste »:

La pédophilie : un tabou à briser

Les maisons de retraite : un préjugé à briser