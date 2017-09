Les sociaux-démocrates allemands ont décidé de passer quatre années dans l’opposition après un échec d’ampleur historique dimanche aux législatives face à Angela Merkel, nouvelle illustration de la crise qui secoue l’ensemble de ce courant en Europe.

Emmené par l’ex-président du Parlement européen, Martin Schulz, le SPD, qui gouvernait depuis 2013 en coalition avec les conservateurs de Mme Merkel, n’a récolté qu’entre 20,2% et 20,8% des voix aux législatives, selon les estimations des chaînes de télévision.

M. Schulz en a immédiatement tiré les conséquences en annonçant que son parti entrait « dans l’opposition » et cessait de gouverner avec les conservateurs. Jamais dans son histoire d’après-guerre, le SPD n’était descendu aussi bas. Son plus mauvais score remontait à 2009, avec 23%. Il y a quatre ans, il avait réussi à atteindre 25,7%. Cette défaite est la quatrième d’affilée face à Angela Merkel depuis 2005. Qu’il participe ou non à des coalitions avec la dirigeante conservatrice, le SPD n’a cessé d’être battu.

C’est un revers personnel pour Martin Schulz, propulsé en début d’année à la tête du parti pour tenter de sauver une situation déjà compromise. C’est aussi un échec programmatique après une campagne centrée sur la justice sociale, qui n’a pas convaincu dans une Allemagne économiquement forte.

Le SPD va donc s’infliger une cure d’opposition au Bundestag où il va notamment rejoindre la droite nationaliste et anti-migrants de l’AfD. Celle-ci a réalisé une percée en récoltant quelque 13% des voix, selon des estimations.

Une troisième alliance avec les conservateurs, après celles de 2005-2009 et 2013-2017, aurait été très difficile à faire accepter à la base du SPD. Le parti va devoir « repenser son approche » et « affronter le fait que beaucoup d’ouvriers ont tourné le dos à l’ancien +parti des ouvriers+ », estime Michael Bröning, analyste à la Fondation Friedrich-Ebert, proche des sociaux-démocrates.

Fondé en 1875, le plus vieux parti d’Allemagne a longtemps incarné le camp des « travailleurs », une image largement écornée par les réformes d’inspiration libérale imposées par Gerhard Schröder entre 2003 et 2005. Si elles ont fait baisser le chômage, elles ont aussi créé de nombreux travailleurs pauvres et contribué à ce qu’une partie de l’électorat populaire préfère la gauche radicale Die Linke, formation en partie créée par des déçus du SPD en 2007.

Ou la droite nationaliste. Ce nouvel échec du SPD s’inscrit dans la crise profonde qui secoue actuellement la social-démocratie en Europe, où les partis de centre-gauche ont connu des défaites cuisantes en France, en Espagne ou aux Pays-Bas. « Pour éviter de futurs désastres, les sociaux-démocrates ont besoin de s’adresser aux électeurs mécontents qui, à tort ou à raison, se sentent économiquement, politiquement et culturellement laissés de côté », estime M. Bröning. Mais la marge de manoeuvre du SPD est étroite car c’est un « parti de centre-gauche » et « il ne pourra pas revenir en arrière » ou tenter d’orienter son programme davantage vers la gauche, comme l’a fait le Labour britannique avec Jeremy Corbyn, estime Gero Neugebauer, politologue à l’Université Libre de Berlin. L’espace est en effet déjà occupé par Die Linke, avec lequel le SPD a jusqu’ici exclu toute alliance nationale en raison de l’opposition de la gauche radicale à l’Otan ou aux missions militaires à l’étranger. L’opposition permettra peut-être au SPD « de commencer à parler avec d’autres partis », comme les Verts ou Die Linke, « et voir comment ils peuvent, le cas échéant, surmonter les désaccords », avance M. Neugebauer. M. Schulz a indiqué vouloir rester à la tête du SPD mais renonce à mener l’opposition sociale-démocrate au Parlement. Dimanche soir, il s’est montré offensif : « nous sommes le bastion de la démocratie dans ce pays », a-t-il lancé. Mais la décision de siéger dans l’opposition est à double tranchant : « en France, aux Pays-Bas, en Espagne et ailleurs, les partis de centre-gauche ont été éjectés du pouvoir pour être encore plus marginalisés dans l’opposition. Pour certains, (cela) s’est avéré être une voie sans retour », prévient M. Bröning.