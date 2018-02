Marc Fassone / Combien va coûter le Brexit aux Britanniques? Au moins 985,5 livres sterling selon la presse d’outre-Manche. Le prix du voyage de deux fonctionnaires de sa gracieuse majesté chargés par Theresa May de porter à Bruxelles, le 27 mars dernier, le courrier déclenchant la procédure de sortie de l’UE. Un prix qui correspond à un voyage en classe affaires. Bien plus cher qu’un fax ou qu’un recommandé…. Un détail qui pourrait faire sourire. Si on ne se rendait pas compte qu’un prix si élevé est surtout dû à une réservation tardive. Bref, les détails de la livraison ont été réglés au dernier moment, ce qui en dit long sur l’état d’impréparation des Britanniques avant et maintenant.

Une impréparation qui pourrait leur coûter très cher. Ce ne sera pas Bruxelles qui présentera la facture. IL est acquis que tout sera fait pour ne pas humilier Londres.

Les multinationales établies outre-Manche n’auront pas forcément cette délicatesse. Les constructeurs automobiles japonais Nissan, Toyota et Honda – responsables de la moitié de la production britannique – viennent de faire savoir, soutenus par leur ambassadeur, que quitter la Perfide Albion, si les effets du Brexit venaient contrarier le cours de leurs affaires, était désormais une option. Un tabou vient de tomber.

Edimbourg, Belfast et Cardiff, gouvernements décentralisés ruent aussi dans les brancards. Ils craignent que Londres ne défendent pas leurs intérêts propres dans les prochains mois.

Le divorce va laisser des traces là-bas aussi.