Eau potable : Phase de vigilance lancée

Le département de l’environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, en concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau et des majeurs fournisseurs d’eau potable, ont décidé de déclencher une « phase de vigilance » nationale, invitant les communes et citoyens à réduire la consommation en eau potable.

• L’hiver hydrologique 2016/2017 était particulièrement sec et le cumul des précipitations n’était que de 251 mm, ce qui ne correspond qu’à 55 % de la moyenne à long terme.

• Par ailleurs, durant la semaine passée, les journées étaient très ensoleillées, entraînant une remontée rapide des températures pour atteindre et même dépasser les 30°C.

Etant étroitement liées à la température ambiante et à l’ensoleillement, les consommations en eau potable sont actuellement très élevées.

La phase de vigilance est considérée comme une mesure préventive, qui invite à une utilisation de l’eau potable de façon parcimonieuse permettant de diminuer sensiblement la consommation.

Au cas où les conditions météorologiques extraordinaires persisteraient et en fonction de l’évolution des consommations, il est possible que les communes devront prononcer des mesures de restriction obligatoires.

Communiqué