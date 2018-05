Si l’on crée un top 5 parmi les recettes fiscales, apparaissent par ordre d’importance, en moyenne depuis 2000, la TVA (23%), l’impôt sur les traitements et les salaires (ITS – 20%), puis l’impôt sur les collectivités (IRC – 14,3%) suivis des accises (14,1%) et de la taxe d’abonnement sur les titres de sociétés (6%).

Suite à cette première observation, il est intéressant de se demander dans quelle mesure le rendement de l’impôt sur le revenu des sociétés suit l’évolution des marges bénéficiaires toujours très confortables des entreprises; la logique voudrait que, à taux d’imposition constant, bénéfices et rendement de l’impôt sur le bénéfice progressent de pair.

Le bénéfice d’exploitation des entreprises est synthétisé dans l’excédent brut d’exploitation (EBE), l’IRC représentant l’impôt que payent les entreprises en fonction, entre autres, de ce revenu d’exploitation. En l’espace de seize ans (indice 100 en 2000), l’EBE a plus que doublé (227) alors que l’IRC (157) n’a augmenté qu’un peu plus de moitié sur cette période. Pendant ce temps, l’indice des salaires et traitements bruts a crû jusqu’à 242 et leur contribution fiscale (ITS) jusqu’à 286 sur la même période, l’augmentation de la masse des salaires entraînant une hausse plus que proportionnelle de ces recettes spécifiques. Autrement dit, alors que les salaires sont en moyenne de 14% supérieurs à l’EBE, l’écart entre l’ITS et l’IRC s’élève lui à 46%.

Que la partie de la base imposable potentielle que constitue l’EBE ait connu un taux de croissance deux fois plus important que celui de la contribution fiscale qui en découle effectivement indique clairement que la hausse du revenu des entreprises n’entraîne pas pour autant une hausse équivalente des recettes.

Leur taux d’imposition global a certes baissé de 37,45% à 29,22% entre 2000 et 2016, mais ces évolutions s’expliquent avant tout par les nombreuses possibilités de déductions et de bonifications prévues par la législation fiscale en faveur des entreprises. D’autre part, dans une tentative de rééquilibrer les contributions du travail et du capital en évitant de taxer davantage les entreprises ancrées dans le tissu local, la question se pose aussi de savoir comment les autres revenus des entreprises, notamment les revenus financiers, pour partie liés à des activités moins en prise avec l’économie locale, pourraient davantage contribuer aux recettes publiques et doper le rendement de l’impôt des sociétés portant sur le profit avant distribution.

Jean-Claude Reding

président

de la Chambre des salariés (CSL)