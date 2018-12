Jean-Louis Schlesser / Je ne sais malheureusement plus qui a dit que le sentiment de bonheur le plus intense est vécu lorsque la tension et l’angoisse nous quittent d’un coup. Plus la tension et l’angoisse étaient fortes, plus le bonheur est grand. Dans l’hypothèse où ce jugement sur la nature du bonheur humain correspondrait à une réalité physiologique et psychologique, nous devrions conclure que le stress du gouvernement Bettel I lors des dernières semaines préélectorales a dû être extrême.

A partir des premières projections sur les résultats électoraux effectuées par une TNS-Ilres hésitante – qui n’avait pas l’air de faire confiance à ses propres calculs – une euphorie, d’abord prudente, commençait à se faire jour, se répandait, prenait force et vigueur et se manifestait finalement dans une hilarité générale inscrite sur les visages de tous ceux qui s’estimaient concernés par cette victoire inespérée. Ensuite, aucune photo prise lors des discussions sur le programme de coalition, aucune sortie de réunion qui ne montre des visages sous l’emprise d’un bonheur extrême et intense. J’en étais arrivé à me demander sérieusement si nos coalitionnaires avaient déjà transposé dans la pratique une partie de leurs promesses électorales, à savoir la légalisation du cannabis.

THC ou dopamine, l’hormone du bonheur? Puisqu’on n’avait jamais, à ma connaissance, signalé cette odeur typique, très persistante qui enveloppe le fumeur de pétards, je pencherais plutôt pour la dopamine qui est inodore et que l’organisme produit lui-même. Comme quoi la politique, dans certaines circonstances exceptionnelles, peut rendre heureux ceux qui la pratiquent. Nos coalitionnaires heureux et hilares auront à prouver qu’ils sauront rendre aussi heureux qu’ils le sont ceux qui leur ont remis les clés de la maison.

S’il existait une cote pour le bonheur en politique, les membres de Bettel II et le chef lui-même seraient sans doute au top.

Et quelle différence avec les collègues européens! La palme du malheur, je l’attribuerais volontiers à cette pauvre Theresa May à qui rien ne reste épargné, qui doit vivre en ce moment les pires moments de son existence, pire que tout ce qu’elle aurait pu imaginer. Même Juncker avait l’air d’avoir pitié d’elle l’autre jour lors au sommet de Bruxelles. C’est dire!

Par contre, si pour Theresa j’ai de la compassion, si je suis forcé d’admirer la force de son caractère et son courage (tout en étant convaincu de l’inanité de son combat), je n’ai pas les mêmes sentiments pour cet autre grand malheureux de la politique actuelle, Emmanuel Macron. Il est dommage que le terme allemand de Schadenfreude, qui dénote le plaisir qu’on éprouve devant le malheur mérité d’un autre, demeure intraduisible en français. Macron ne s’était pas rendu compte qu’une partie appréciable de son résultat électoral était un vote contre sa concurrente et non pour son auguste personne et qu’en conséquence son capital sympathie – essentiel dans une élection aussi personnalisée – était mince.

A le voir le gaspiller avec le détachement hautain du technocrate, avec l’arrogance et la morgue qui furent les caractéristiques de ce début de règne, Macron n’a que ce qu’il mérite. Ce qui est dommage, c’est que ses façons desservent au finale la cause qui demeure celle de mettre enfin son pays en phase avec le temps présent.