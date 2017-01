Dissonances / Vendredi 20 janvier 2017, à 12.00h

Le vendredi 20 janvier, à midi pile, heure locale, aura lieu, à Washington, un évènement charnière dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique et, partant, sans doute dans l’histoire du monde: un sociopathe nommé Donald Trump prêtera serment et occupera pour quatre ans au moins le bureau ovale de la Maison Blanche. Le Congrès sera à majorité républicaine, lui donnant – dans un premier temps du moins – un réel plein pouvoir. Il sera le commandant en chef de l’armée de la première puissance militaire de la planète, il admire Vladimir Poutine et va travailler main dans la main avec lui, il dispose du code nucléaire, il va expulser plusieurs millions de travailleurs clandestins, il va bâtir un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, mur que les Mexicains paieront. Il n’a jamais lu un livre de sa vie d’adulte, il imite lors d’un meeting de campagne un journaliste handicapé et sa façon de draguer consiste à saisir les femmes qui lui plaisent par le minou.

D’après un ancien journaliste, auteur d’une biographie de Trump alors qu’il avait 38 ans, livre qui s’était vendu par millions aux Etats-Unis et que personne ne connaît de ce côté-ci de l’Atlantique, Donald a un pouvoir de concentration qui ne va pas au-delà de deux ou trois minutes.

On souhaite bien du plaisir aux Joints Chiefs of Staff qui tenteront de lui faire un topo dans la Situation Room lors d’une de ces crises qui, dans ce monde disjoncté qui est le nôtre, nous tombent dessus sans crier gare. Donald semble être pareil aux gosses hyperactifs responsables du désespoir des éducatrices dans les maisons relais. A toutes fins utiles, je signale que dans notre beau pays, pour des sujets de ce type, il existe une solution, un médicament, ou plutôt une drogue légale qui semble avoir fait ses preuves: le méthylphénidate que les parents d’enfants atteints d’ADS et les élèves de terminale connaissent sous le nom de Ritaline. Mettre de la Ritaline dans le porridge matinal de Donald sauverait peut-être le monde de l’annihilation.

Déjà, en 1987, date de sortie de cet ouvrage sur Trump, l’auteur, qui regrette entretemps amèrement de l’avoir écrit, avait remarqué le rapport bien particulier que le futur président américain entretient avec la réalité: ce qu’il dit est vrai ou, du moins, devrait l’être. Le mensonge, pour ce genre de personnes, est une seconde nature. C’est la formulation convenue que nous connaissons tous. Mais, à force de passer leur vie à mentir, ne serait-elle pas plutôt la nature première de ces personnes? Comme le fait de persister dans l’erreur, à l’image de cette figure tragique de Tony Blair, le copain de George Bush, qui croit toujours que l’invasion de l’Irak fut une bonne chose.

Même si aucun système successeur n’est en vue, chaque observateur de la marche du monde devrait être conscient du fait que le capitalisme arrive en fin de parcours. La stagnation de l’économie réelle, la montée des inégalités et la solution proposée pour y remédier, l’endettement public et privé sont les trois cavaliers de l’apocalypse du modèle actuel. Le modèle spécifiquement américain (dont Donald Trump n’est qu’un des multiples avatars) se révèle être bâti sur la violence, le cynisme et la poursuite hypocrite d’une utopie, l’Europe, porteuse d’espoirs immenses se désintègre, le modèle Poutine est fait d’intolérance, d’arbitraire et d’autoritarisme, le capitalisme d’Etat chinois n’a montré jusqu’à présent qu’un fétichisme de la productivité… la planète dût-elle en mourir empoisonnée.

Voilà le monde dans lequel l’ignominie de Trump s’inscrit. Elle y trouvera son compte.

Jean-Louis Schlesser