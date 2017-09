DISSONANCES / Promesses intenables

Jean-Louis Schlesser / On sait ce qu’il en est des ambitions et des promesses des candidats aux élections et ce qu’il en advient lorsqu’ils sont aux affaires. Parmi les politiques qui ont obtenu de façon récente des mandats électifs, prenons quelque exemples et constatons les naufrages et les échecs. Comme c’est le cas avec les entreprises des hommes en général, les succès sont

rares.

En parlant de naufrage, un nom vous vient certainement à l’esprit, comme au mien, et comme il viendra à l’esprit de l’Histoire – et c’est bien malheureux. Ce nom est celui de François Hollande. «Moi, président…, moi, président…» Ce «mème» politico-médiatique répliqué des millions de fois, raillé, tourné en dérision est l’emblème dévastateur de l’hubris dont peut être victime un homme non dépourvu de qualités mais enfermé dans les codes de sa caste. Un apparatchik devenu obtus par la force des circonstances, prisonnier des appareils qui gouvernent une nation depuis quelques quartiers privilégiés logés dans ce territoire exigu qu’est Paris intra-muros (18 sur 9 km, vous en faites le tour en une journée et demie de marche).

Obama s’est heurté au racisme du pays dont, pourtant, il ne cesse de faire l’éloge, à sa violence congénitale, au mensonge du rêve américain qu’il fait, malgré cela, mine de partager, aux contradictions américaines. Notons qu’on lynchait allègrement les Noirs aux Etats-Unis jusque dans les années 50 du siècle précédent et que Truman était le premier président américain à s’ériger formellement contre cette pratique. Si on peut se réjouir de l’élection d’un premier Black à la Maison Blanche (comme du fait qu’il ne fut pas lynché), on est bien obligé d’admettre que son bilan politique est en demi-teinte dans le meilleur des cas.

Avec Trump, la situation est différente. Il est en train de ne réaliser aucune de ses promesses électorales et c’est fort bien ainsi.

Pour ce qui est du jeune Macron en France, il est évidemment trop tôt pour le juger, qu’on ait des atomes crochus avec lui ou non. Contre une Le Pen, un Fillon, un Hamon, un Mélenchon, la victoire fut trop facile.

Dans notre beau pays, dans le cas du jeune Bettel, il est facile de ne pas être déçu puisqu’il n’était pas dépositaire d’un quelconque espoir et dans cette perspective, son pari est assez réussi. Les espoirs placés dans la coalition actuelle venaient d’une absence: celle du Parti chrétien-social parti se refaire une santé sur les bancs de l’opposition. Si la coalition peut inscrire des réussites politiques et sociétales indéniables à son bilan, c’est plutôt en dépit du jeune Bettel que grâce à lui.

Aung San Suu Kyi, l’immense déception! Elle l’est certainement pour ceux qui pensent que l’exercice du pouvoir est fait de hauteur morale, de compassion et d’amour pour son prochain. Ceux qui, sans être des cyniques, sont des réalistes n’ont pas trop de peine à imaginer la situation cornélienne dans laquelle se trouve cette femme. Obligée de partager le pouvoir avec les généraux, ses options sont limitées. Si elle reste en fonction, elle se fait descendre en flammes par les idéalistes mais garde un minimum de mainmise, si elle se retire ou cherche le conflit, elle rendra l’entièreté du pouvoir aux criminels en uniforme.

Rodrigue, à l’aide!