La déprime après l’acte est un phénomène répandu mais peu étudié. Essayons d’en savoir un peu plus.

Après le gros caillou dans la mare grand-ducale que fut le résultat des élections d’octobre 2018, les vaguelettes continuent de se propager à partir du point du plouf, notamment avec des analyses postélectorales récentes où nous avons le plaisir de retrouver l’inévitable Philippe Poirier, professeur-chercheur à l’Université du Luxembourg.

Nous obtenons la confirmation scientifique de ce que nous subodorions, à savoir qu’il y a, dans notre beau pays, deux entités politiques nazes, le CSV et le LSAP, le premier étant légèrement plus naze que le second. A la lumière des analyses (qui furent fort longues à être publiées et ne sont, selon les dires de Philippe Poirier, toujours pas terminées) et le recul indispensable, un certain nombre de conclusions peuvent être tirées.

Si tant est que les deux principaux acteurs de la vie politique, le CSV et le LSAP, furent désavoués et atteints du blues postélectoral, la tristesse animale du CSV fut nettement plus sévère et culmina dans l’élection d’un président disruptif et imprévisible. Cette réaction du parti témoigne de la panique face au danger d’être rangé définitivement dans la catégorie des partis politiques en voie de disparition.

Le constat que les primo-votants (jeunes et néo-luxembourgeois) ont délaissé le parti conservateur-chrétien devrait être un souci majeur. La sécularisation du Luxembourg a joué en défaveur du CSV et la proximité de ce dernier avec Dieu et les curés s’est muée en handicap, étant donné que Dieu n’existe pas et que de curés, il n’y en a presque plus.

Vous me direz qu’ériger en slogan le fait d’avoir «un plan pour le Luxembourg» sans dire lequel, c’est-à-dire demander la signature d’un chèque en blanc, est un axe de communication un peu bizarre. Le parti devra, la prochaine fois, apporter un soin tout particulier au choix de ses communicants et publicitaires et à la pertinence de leurs messages.

Le sondage postélectoral a constaté que 40% des votants se sont décidés très tard. Il est probable que parmi les 40%, beaucoup n’ont fait leur choix qu’une fois entrés dans la cabine, le crayon en main. Ce qui explique peut-être la contre-performance des sondages pré-électoraux et dédouane, dans une certaine mesure, TNS-Ilres.

Dans les quartiers aisés, le crayon est retombé de manière étonnamment fréquente sur la liste verte. Un phénomène inédit quant à son ampleur. Nous noterons que les bourgeois friqués se font des soucis pour l’avenir de la planète, aimeraient retourner à la nature mais comptent faire le trajet en Porsche Cayenne.

Il appert d’une part, que le vote purement contestataire, du genre «allez tous vous faire foutre», s’est décalé de l’ADR vers les Pirates et que, parallèlement, l’ADR peut compter sur une adhésion plus marquée de l’électorat à son fonds de commerce idéologique, à savoir son identitarisme bidon et sa xénophobie. Si le slogan «un plan pour le Luxembourg» avait été celui de l’ADR, toute explication supplémentaire aurait été superflue. Le plan est connu, les exemples où il s’est matérialisé dernièrement sont nombreux et il ne semble pas qu’il plaise. Un Salvini luxembourgeois n’est pas en vue.

Jean-Louis Schlesser