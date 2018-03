Aux Rotondes, à Luxembourg, «Disons Le Jeudi» a posé la question de l’alimentation de demain. De quoi sera composée notre assiette ?

Devrons-nous renoncer à la viande, dont la production est néfaste à l’environnement ?

N’est-il pas temps d’arrêter de tuer des animaux pour satisfaire à nos besoins primaires ?

Autour de la table, la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, le boucher-restaurateur Franck Steffen, la diététicienne Charikleia Zoga et le mannequin-coach sportif Steph Rodrigues.

Difficile de dire aujourd’hui si le végétarisme l’emportera. Mais il est sûr que l’équilibre entre végétaux et aliments d’origine animale est au moins indispensable. Et que la qualité de la viande n’est pas la seule à poser question quand on considère les traces de pesticides retrouvées dans la plupart des légumes. Les pistes pour une alimentation saine demain résident certainement dans une meilleure information du public, un éveil aux goûts des enfants, le choix du bio et des circuits courts plutôt que de la production industrielle.

Les invités végétariens ont en tout cas prouvé qu’il était possible de se passer de viande, sans conséquences pour leur santé.

Thierry Nelissen