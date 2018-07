Sur proposition de Pierre Gramegna, ministre des Finances, le Conseil de gouvernement a décidé le 25 juillet de proposer au Grand-Duc la nomination de Marco Zwick comme directeur en charge du métier OPC de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et de Claude Wampach comme directeur en charge de la surveillance bancaire de la CSSF. Ils prendront leurs fonctions au départ en retraite de Simone Delcourt et de Claude Simon, en date des 1er septembre 2018 et 1er janvier 2019 respectivement.

Communiqué