SES renforce sa position de premier distributeur mondial de vidéo par satellite, le nombre de foyers TV desservis ayant augmenté de plus de 4 millions pour dépasser les 355 millions en 2018.

Les résultats de l’étude de marché annuelle de SES mettent en évidence une croissance accrue de la couverture technique de SES et soulignent le rôle important du satellite dans la diffusion vidéo, directe et indirecte, à un large public, de manière fiable et économique.

Les résultats montrent une augmentation de la couverture technique de SES en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique. Le Kenya est maintenant pris en compte dans l’étude. Plus de 2 millions de foyers comptent aujourd’hui sur SES pour regarder la télévision.

En Europe, la diffusion par satellite, et en particulier la diffusion directe par satellite (DTH), reste la technologie principale, SES desservant 167 millions de foyers TV à travers le continent.

La flotte de satellites SES fournit également du contenu vidéo à 72 millions de foyers en Amérique du Nord, principalement via les réseaux câblés américains. Sur les autres marchés, SES continue d’étendre sa couverture technique, qui totalise désormais 102,6 millions de foyers TV desservis par des positions vidéo clés dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique.

Communiqué