Des touristes français et allemands blessés dans une explosion accidentelle à Lisbonne

Cinq personnes, dont deux Français et deux Allemands, ont été blessées dimanche soir lors d’une explosion d’origine accidentelle suivie d’un incendie dans un immeuble d’un quartier typique de Lisbonne, très prisé des touristes, ont annoncé les autorités locales.

« L’incident, dû à une fuite de gaz, a fait cinq blessés, deux Français, deux Allemands et une personne de nationalité portugaise, tous des touristes », a indiqué lundi à l’AFP l’adjoint au maire de Lisbonne en charge de la protection civile, Carlos Castro. Le couple de Français et la victime portugaise ont été légèrement blessés, et ont pu quitter l’hôpital dès lundi matin. Une femme de nationalité allemande était toujours hospitalisée dans la capitale portugaise pour des brûlures légères, tandis que son compagnon avait été transporté vers l’hôpital de Coimbra, dans le centre du pays, après avoir été brûlé plus gravement.

D’après le responsable de la mairie lisboète, tous les blessés se trouvaient dans l’immeuble lors de l’explosion. Une douzaine de personnes se trouvaient à l’intérieur de ce bâtiment de cinq étages, situé dans le quartier d’Alfama. Le couple d’Allemands y logeait dans un appartement touristique loué à des particuliers. L’incendie qui a suivi l’explosion a été maîtrisé par les pompiers en l’espace d’environ une heure. Le lendemain, un imposant périmètre de sécurité était toujours en place dans les rues adjacentes.

AFP