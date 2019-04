Les Algériens aspirent à un régime démocratique; les Britanniques ont démocratiquement voté lors d’un référendum sur le Brexit. Dans les deux cas, le résultat n’est pas vraiment probant. Pas plus que les récentes élections sociales au Luxembourg lequel pays s’est voulu à la pointe de la démocratie sociale en la matière.

Danièle Fonck / Tous ceux et toutes celles qui travaillent au Grand-Duché, Luxembourgeois et non-Luxembourgeois, étaient appelés à désigner les membres de la Chambre des salariés. Une instance qui compte, plutôt nantie en moyens, tant en personnels, en budget qu’en savoir-faire. Une institution salariale dont les avis sont soigneusement analysés, pris en compte et dont tout ou partie est repris dans les textes de loi en élaboration par les ministères concernés, voire par le biais des amendements parlementaires. Et ce, au même titre que ceux de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers qui représentent le patronat. Les syndicats pouvaient donc se prévaloir d’un considérable progrès en termes de démocratie participative.

Mais voilà, il y a une faille.

Le taux d’abstention a été trop élevé et le nombre des bulletins nuls aussi, au point que l’on peut affirmer sans se faire démentir que le «gagnant», ce sont les non-votants.

Au-delà des scores des uns et des autres, au-delà également du résultat personnel d’un tel ou d’un tel autre, un débat de fond s’impose. On peut longuement accuser le mode électoral, revendiquer illico presto un vote électronique et même exiger le vote exclusif pour une liste. Cela permettra-t-il d’éviter un débat calme et lucide sur le pourquoi de ce désintérêt croissant?

Une chose est certaine: il ne suffit pas d’investir des sommes considérables pour faire campagne. Loin s’en faut. Car à force d’interpeller le citoyen lambda par des affiches à chaque lanterne de village, on finit par agacer.

De la même manière, en répétant inlassablement, durant des mois et des mois, qu’on battra tout le monde, on fait peur ou on lasse. Que voilà un propos déplaisant, n’est-ce pas? Il faudra carrément tuer le messager! Ce serait une erreur.

Indispensables, les syndicats n’ont cessé de progresser au fil des décennies.

Heureusement, sans quoi, les salariés ne seraient pas dans la situation dont ils bénéficient très largement au Luxembourg. Il suffit de regarder dans les pays alentour.

Alors, qu’est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ce désamour croissant, non pas en nombre de membres, mais en termes de sympathie?

Les leaders syndicaux furent longtemps des quasi-démiurges. Ils se comportaient comme des ouvriers et/ou employés, comme chacun. Bref, on pouvait les toucher, les confronter à un problème de la vie réelle, ils étaient à l’écoute et on avait une confiance aveugle en eux. Car ils vivaient dans la société, avec elle, savaient admettre leurs propres faiblesses, quelquefois leur incompétence. On n’ignorait pas qu’ils étaient à même d’avoir un dialogue avec le patronat, parfois houleux, toujours raisonnable, jamais idéologique quand l’intérêt d’une de leurs «brebis» était en jeu. On était fier d’eux et on leur pardonnait aisément d’assurer quand même leurs arrières.

Cette confiance aveugle a disparu. Quelques-uns les redoutent au point de ne plus oser leur parler, d’autres ont compris que leur pouvoir intrinsèque a pris le pas sur les doléances des individus dans la tourmente.

On peut regretter que nos sociétés libérales ne soient pas suffisamment au service d’idées de gauche. C’est fermer les yeux devant l’évolution sociétale qui, du moins pendant quelque temps encore, se poursuivra sur le chemin emprunté.

Ce qui signifie que les catégories salariales les plus élevées penseront qu’elles peuvent se passer de donneurs de leçons, les moins bien loties étant juste contentes d’avoir un emploi et de le garder d’autant qu’elles ne sont pas véritablement «maltraitées», et le dernier tiers se composant de populistes xénophobes inconscients.

Pour inverser le mouvement, les syndicats devront se rapprocher des gens.