Décès de la styliste italienne Laura Biagiotti

La styliste italienne Laura Biagiotti, figure du prêt-à-porter de luxe, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Rome, à l’âge de 73 ans, des suites d’un arrêt cardiaque survenu mercredi soir.

Laura Biagiotti, surnommée « la reine du Cachemire » par le New York Times, a été une pionnière pour lancer le fabriqué en Italie sur des marchés lointains, comme la Chine (avec un défilé en 1988) et l’ex-URSS (en 1995). Dans un entretien à l’été 2015, pour ses cinquante ans de carrière, elle estimait que la mode pouvait jouer un rôle pour changer les sociétés. « En Chine, en 1988, on comprenait qu’après tant d’années durant lesquelles la mode vestimentaire avait uni, unifié et en même temps uniformisé les femmes et les hommes, tous avaient envie d’exprimer leur propre individualité », expliquait-elle au journal économique « Il Sole 24 Ore ». Elle soulignait aussi que la mode avait connu ces dernières années un coup de fouet positif lié « à internet et aux réseaux sociaux qui ont accéléré tous les processus de communication et de créativité ».

Dans le même temps, elle jugeait essentiels « le temps » et « la constance » pour veiller « à la qualité de la production, ainsi qu’aux processus artisanaux et à la transmission du savoir-faire d’une génération à l’autre ». Elle avait commencé sa carrière en 1965 en rejoignant sa mère Delia, qui venait d’ouvrir un atelier de confection à Rome après avoir dessiné des uniformes des personnels de bord d’Alitalia.

La jeune Laura démarre en distribuant des grands noms de la haute couture romaine avant de lancer sa première collection « Laura Biagiotti » en 1972 à Florence. Avec un groupe d’autres stylistes, comme Ottavio Missoni et Gianfranco Ferrè, elle décide de transférer le centre de la mode italienne de Florence à Milan. Elle vivait et travaillait depuis 1980 dans un château du 11ème siècle des environs de Rome restauré avec son époux Gianni Cigna décédé en 1996. Sa fille Lavinia, troisième génération, est la vice-présidente de son groupe. Laura Biagiotti, également connue en Italie pour son soutien aux arts, a sponsorisé la restauration de nombreux bâtiments historiques italiens. Tous les ans, le groupe Biagiotti présente plus de 70 collections de vêtements et accessoires.

La société, qui se vante d’utiliser 50.000 kilos de cachemire par an, est également présente dans la parfumerie.

