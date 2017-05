Fin d’une sortie orbitale à l’ISS pour effectuer avec succès une réparation urgente

Les astronautes américains Peggy Whitson et Jack Fischer ont achevé avec succès mardi une sortie orbitale à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer une réparation urgente.

Les deux réparateurs de l’espace ont réintégré le sas de décompression de l’avant poste orbital pour mettre fin à leur expédition dans l’espace de deux heures et 46 minutes à 14:06 GMT, a précisé le commentateur de la télévision de la Nasa qui retransmettait en direct ces activités.

Peggy Whitson, 57 ans, commandant de l’équipage de la Station spatiale a remplacé un des deux boîtiers relais des données informatiques qui est tombé en panne samedi. Cette pièce clé avait été installée en mars dernier. C’est une des deux unités informatiques à l’extérieur de l’ISS qui permettent de contrôler notamment le fonctionnement des radiateurs et des circuits de refroidissement de la Station ainsi que les antennes solaires et d’autres systèmes vitaux pour le fonctionnement de la station.

Pendant que Peggy Whitson a remplacé cet équipement informatique, Jack Fisher – ingénieur de vol de 43 ans – a installé des antennes sur le module américain Destiny pour améliorer les capacités de communication sans fil pour les futures marches dans l’espace.

Cette dernière sortie orbitale a été la 201e menée pour l’assemblage et l’entretien de la Station dont le premier module a été mis en orbite en 1998. Il s’agissait de la dixième marche dans l’espace pour Peggy Whitson et de la deuxième pour Jack Fischer. Peggy Whitson avait battu, lors de la précédente sortie orbitale le 24 avril, le record du temps total passé dans l’espace par un astronaute américain et cumule désormais 60 heures et 21 minutes. Elle détient également le record féminin du nombre de sorties.

L’astronaute français Thomas Pesquet a aidé les deux marcheurs de l’espace dans le compartiment donnant accès au sas pour leur sortie et leur retour dans la Station. Il doit revenir sur Terre le 2 juin à bord d’un vaisseau Soyouz avec le Russe Oleg Novitski. Ils se poseront trois heures après avoir quitté l’ISS, vers 14h09 GMT, dans les steppes kazakhes. Arrivée avec Thomas Pesquet en novembre Peggy Whitson doit rester trois mois de plus que le Français et ne reviendra qu’en septembre après un séjour de neuf mois dans l’avant-poste orbital. La Station spatiale internationale, un investissement de 100 milliards de dollars, est en orbite à 400 kilomètres d’altitude et fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes à une vitesse de 28.000 km/h.

afp