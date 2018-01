La cérémonie des nominations aux Oscars, apogée de la saison des prix à Hollywood, a débuté mardi, avec les acteurs Tiffany Haddish et Andy Serkis aux manettes, « La forme de l’eau » et « 3 Billboards » partant favoris de la course.

Parmi les premières nominations annoncées, « Blade Runner 2049 », « Les heures sombres », « Dunkerque », « Mudbound » et « La forme de l’eau » ont été retenus dans la catégorie meilleure direction de la photographie par l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes.

« La forme de l’eau », romance fantastique de Guillermo del Toro a notamment été sélectionné dans la catégorie mixage sonore, montage sonore et pour la musique du français Alexandre Desplat, qui sera en compétition avec Carter Burwell (« 3 Billboards: Les panneaux de la vengeance »).

« Dunkerque » et « Star Wars: Les derniers Jedi », décrochant aussi plusieurs nomination dans les catégories techniques.

Les nominations aux 90èmes Oscars

Voici les nominations dans les principales catégories pour les 90èmes Oscars, annoncées mardi à Beverly Hills. Les plus prestigieuses récompenses du cinéma seront remises le 4 mars.

« La forme de l’eau » – 13 nominations « Dunkerque » – 8 nominations « 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance » – 7 nominations « Call Me by Your Name » « Dunkerque »

« Les heures sombres » « Get out » « Lady Bird » « Phantom Thread » « Pentagon Papers » « La forme de l’eau » « 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance » Timothée Chalamet, « Call Me by Your Name » Daniel Day-Lewis, « Phantom Thread » Gary Oldman, « Les heures sombres » Daniel Kaluuya, « Get Out » Denzel Washington, « Roman J. Israel, Esq. » Sally Hawkins, « La forme de l’eau » Frances McDormand, « 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance » Margot Robbie, « Moi, Tonya » Saoirse Ronan, « Lady Bird » Meryl Streep, « Pentagon Papers » Sam Rockwell, « 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance » Woody Harrelson, « 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance » Richard Jenkins, « La forme de l’eau » Willem Dafoe, « The Florida Project » Christopher Plummer, « Tout l’argent du monde » Mary J. Blige, « Mudbound » Allison Janney, « Moi, Tonya » Lesley Manville, « Phantom Thread » Laurie Metcalf, « Lady Bird » Octavia Spencer, « La forme de l’eau » Guillermo del Toro, « La forme de l’eau » Christopher Nolan, « Dunkerque » Jordan Peele, « Get Out » Greta Gerwig, « Lady Bird » Paul Thomas Anderson, « Phantom Thread » « The Square » (Suède) « Une femme fantastique » (Chili) « Corps et âme » (Hongrie) « Faute d’amour » (Russie) « L’insulte » (Liban). « Baby Boss » de Tom McGrath « Parvana » de Nora Twomey et Anthony Leo « Coco » de Lee Unkrich et Adrian Molina « Ferdinand » de Carlos Saldanha « La passion Van Gogh » de Dorota Kobiela et Hugh Welchman