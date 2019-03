Lors d’une récente rencontre avec des prêtres, la pédiatre ukrainienne Kateryna Boulavinova n’avait qu’une prière à formuler: Aidez-nous à endiguer la propagation de la rougeole.

« Imaginez le choc des paroissiens si un prêtre mourait de la rougeole », a plaidé cette consultante de l’agence des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) devant une dizaine de religieux réunis dans un séminaire près de Lviv (ouest), les appelant à donner l’exemple en se faisant vacciner et à faire vacciner leurs enfants.

Les autorités espèrent que ce message portera dans cette région très religieuse, parmi les plus touchées par la flambée de rougeole dans le pays.

Selon un rapport de l’Unicef publié vendredi, l’Ukraine est le pays qui connaît la plus forte recrudescence de rougeole, maladie pourtant hautement évitable, avec plus de 35.000 cas l’an dernier et plus de 24.000 sur les deux premiers mois de 2019. Au moins 30 personnes sont mortes depuis 2017, selon la même source.

Les autorités imputent la crise actuelle, entre autres, aux pénuries de vaccin et au manque de financement des services de santé, conséquence du coûteux conflit armé opposant depuis cinq ans Kiev et des séparatistes pro-russes. Mais le plus préoccupant reste un fort sentiment antivaccin, alimenté par des campagnes en ligne diffusant de fausses informations sur les risques de la vaccination. Face aux « tristes » statistiques en la matière, la vice-ministre de la Santé, Olga Stefanychyna a assuré que Kiev prenait « des mesures extraordinaires ».

A Lviv, à la frontière avec la Pologne, les autorités se sont jointes aux organisations internationales pour contenir la propagation de la rougeole. Outre des rencontres avec des prêtres, des représentants des services de santé dépêchent des brigades mobiles dans les écoles rurales pour vacciner les enfants et mener des réunions avec parents et professeurs.

Lors de la précédente flambée de la rougeole en 2017, les autorités ukrainiennes ont découvert que quelque 800.000 enfants n’avaient pas été vaccinés.

« Ces enfants peuvent attraper la rougeole à tout moment », a averti Mme Stefanychyna lors d’une récente à Lviv. « Jamais je ne pensais voir de cas de rougeole », relève Volodymyr Rak, pédiatre à Lviv. « Maintenant, il y en a des centaines », poursuit-il en se préparant à vacciner des enfants dans une clinique du centre-ville.

L’année dernière, 11.500 cas de cette maladie ont été détectés dans la région, plus de 100 fois plus qu’en 2017.

Entre début janvier et fin février, les autorités y ont enregistré plus de 3.700 cas de rougeole. La rougeole est une maladie grave et très contagieuse, qui peut causer des complications débilitantes, voire fatales, y compris l’encéphalite, la pneumonie et une perte de vision permanente.

Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli. Mais cette maladie peut être facilement évitée à l’aide du vaccin, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Jusqu’à présent, Ouliana Dziouba refusait de vacciner ses deux enfants. Mais l’ampleur de la propagation de la maladie a fait changer d’avis la femme de 36 ans. Elle a fait vacciner sa fille Maryana, 9 ans, et son fils Volodymyr, 6 ans, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole lors d’une visite d’une brigade mobile dans le village de Lapaïvka, près de Lviv. Selon elle, sa fille est immunisée car elle l’a déjà contractée à 3 ans, mais pas son fils. « J’ai tellement peur pour mon fils », rapporte-t-elle.

Dans son rapport, l’Unicef a fait l’éloge de la campagne antirougeole lancée dans l’ouest de l’Ukraine, soulignant les efforts « cruciaux » pour lutter contre l' »hésitation à vacciner ». « La rougeole peut être une maladie, mais très souvent aussi, la vraie infection, ce sont la désinformation, la méfiance et la complaisance », a dénoncé la directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta Fore.