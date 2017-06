Débandades / Dissonances

Jean-Louis Schlesser / Luxembourgeois normalement constitués, nous sommes peu intéressés par la politique belge. En cela, nous ne sommes pas différents des Belges normalement constitués qui, eux aussi, ne s’intéressent que médiocrement à la politique du royaume qui est le leur.

La politique allemande, malgré l’ennui qui l’habite, son côté rasoir, nous intéresse. Si nous sommes proches de la social-démocratie, nous tremblons pour Martin Schultz en espérant qu’il va pouvoir prendre la relève de l’indestructible Merkel – tout en poursuivant sans doute une politique qui ne sera pas tellement différente de celle de l’actuelle coalition. Prendre un barbu sympathique, qui a l’air malin, un peu fourbe même et lâcher la gentille petite dame au tailleur-pantalon, à la coiffure approximative, une rassurante mamie sans progéniture, pour se retrouver avec le même menu politique, barbe en prime? Voilà le dilemme allemand.

En France, c’est autre chose. Une débandade dégagiste généralisée comme celle vécue par les forces politiques établies lors des élections présidentielles et législatives est un phénomène qui, avec une telle radicalité, n’arrive que très rarement. Merci pour ce moment, les amis! Un moment historique, d’une extrême violence.

Transposez-le au Luxembourg et imaginez que le LSAP et le CSV tremblent pour avoir assez de députés pour constituer un groupe parlementaire, le président du PS luxembourgeois, Claude Haagen, non réélu dans sa bonne ville de Diekirch, son parti pratiquement annihilé, une ancienne ministre Déi Gréng coulée sans gloire, un Bettel tremblant pour son siège de député… On pourrait continuer la liste des parallèles imaginés mais on a peine à imaginer un équivalent luxembourgeois à Henri Guaino qui, battu à plate couture dans sa circonscription parisienne, estime devant les caméras d’une chaîne d’info que ses (non-)électeurs sont à vomir.

Reste en France le problème extrêmement sérieux de cette abstention confondante et du déficit de légitimité du parlement et de l’appareil politique qui en découle. Dans notre beau pays, les sondages politiques relèvent des phénomènes étranges dont le plus curieux est peut-être le temps que la coalition au pouvoir, malgré la bonne santé économique du pays, a mis pour gagner ne fût-ce qu’un semblant de confiance auprès des électeurs.

L’histoire d’amour des Luxembourgeois avec le parti conservateur catholique CSV semble faite pour durer malgré le fait que le candidat phare de ce parti, Claude Wiseler, n’arrive qu’en cinquième position en termes de sympathie dans les sondages et qu’en tout et pour tout, il n’y ait que deux politiciens CSV dans le top ten.

La loi électorale luxembourgeoise est particulière. Elle vous permettra par exemple de voter pour Jean Asselborn, le champion inattaquable du LSAP en termes de sympathie et même de compétence et de voter également majoritairement pour des membres du CSV. Ce système est ainsi orienté sur la personnalité – politique ou privée –, mais donne également la possibilité d’accorder sa confiance à un autre parti, même s’il est dans ses options politiques à l’opposé du choix d’individu.