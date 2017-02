De l’école / Questions de grammaire

Ce n’est pas seulement au Luxembourg que les langues et leur apprentissage occupent le devant de la scène médiatique. Chez nos voisins français, il en va de même.

Ce ne sont cependant pas les questions sociétales impliquées qui y occupent le devant de la scène, mais de toutes simples questions grammaticales.

Au point que LeFigaro n’hésite pas à titrer: «Grammaire: cette nouvelle polémique qui agite l’école.» Tous les grands médias français ont d’ailleurs consacré des articles au même sujet.

De quoi s’agit-il donc? Les réformateurs ont introduit dans l’analyse de la phrase, en fin du primaire, la notion de «prédicat»; en d’autres mots, les petits Français vont dorénavant diviser chaque phrase (il vaudrait d’ailleurs mieux utiliser le terme «proposition») en deux parties, «sujet» et «prédicat».

Du point de vue linguistique, il n’y a rien à redire; la regrettée professeure de linguistique, Mme Blanche-Benveniste, nous faisait faire de même à l’université, il y a près de cinquante ans, bien qu’elle préférât parler de groupe du verbe.

Si j’évoque la chose dans ces colonnes, c’est que je serais fort étonné qu’aucun «expert» n’introduise la même idée dans l’enseignement du français à Luxembourg. Et là, je m’insurge à l’avance. Introduire la notion de «prédicat» («qui apporte une information à propos du sujet») n’apporte absolument aucune aide à l’élève dans la construction de ses phrases.

En France, tout comme chez nous, l’enseignant est censé mener l’élève vers une utilisation correcte de la langue. Si vraiment il s’agit de prendre l’élève par la main et de le mener du plus simple au plus complexe, la phrase française minimale comprend bien deux éléments: le sujet et le verbe.

Et l’essentiel, c’est que le verbe se conjugue avec le sujet, une notion qui est loin d’être évidente à lire les devoirs des élèves (cf. la dictée dont je parlais récemment), mais aussi bien des apports de la presse écrite, du courrier des lecteurs à l’éditorial. Pas besoin de parler de prédicat à ce niveau.

Une analyse de la phrase plus précise sera nécessaire au moment de passer à l’accord du participe passé, ensemble de règles (et d’exceptions) que l’enseignement luxembourgeois se fait un plaisir de disséquer dans tous ses détails.

Dans le cadre de l’actuelle polémique, trois enseignantes de l’université de Paris Descartes en font un résumé:

«Fondamentalement, les règles d’accord du participe passé sont au nombre de deux: avec « être », le participe passé s’accorde (encore et toujours) avec le sujet; quand le participe passé s’accompagne de l’auxiliaire « avoir », il s’accorde avec le COD si celui-ci le précède. « Si le COD précède… » Et si l’on se contentait de poser les questions qui après l’auxiliaire être, quoi après avoir?»

Je connais un certain nombre de mes anciens collègues qui doivent s’arracher les cheveux face à ces approximations universitaires.

D’abord, les auteures oublient entièrement le verbe pronominal (conjugué avec « être » sans nécessairement prendre d’accord: « elles se sont téléphoné »); ensuite l’utilisation abusive de « qui » et de « quoi », relevant du discours direct plus que de l’analyse grammaticale, tend à faire croire que le sujet est automatiquement un « animé » (une personne, pour simplifier), le COD étant nécessairement « non-animé » (une chose, si vous préférez). Quelles questions poseraient-elles donc pour analyser la phrase: «La pluie a surpris les promeneurs.»; «Qui a surpris quoi?»…

Simplifier la grammaire n’est pas aisé; un léger élagage est toujours possible, mais il s’agit d’en cerner toutes les conséquences.

Andre Wengler