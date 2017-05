De l’école/ Cinquante années plus tard

On les voyait arriver l’un après l’autre sur l’impressionnant perron de l’école; on se demandait: «Est-ce bien untel, ou …?», et c’était bien lui, parfaitement reconnaissable, cinquante années plus tard. Bien sûr, chez la plupart, la silhouette s’était épaissie, les cheveux étaient devenus plus épars, la démarche moins assurée. N’empêche, ils étaient venus, même s’ils n’étaient pas tous là, et voulaient voir le lycée entièrement remis à neuf où, en 1967, ils avaient passé leur bac.

Au premier coup d’œil, rien n’avait changé; la façade était restée la même, la statue en bronze (pas tellement réussie) n’avait pas changé de place. L’actuel directeur de l’établissement, un peu moins âgé que ces messieurs qui n’avaient jamais connu la mixité lors de leurs études secondaires, s’était déclaré volontaire pour un guidage qui allait nous laisser bouche bée; qu’il en soit d’ailleurs chaleureusement remercié.

Nous avions été en 1964 la première génération à se présenter à l’examen de passage (eh oui, de pareilles choses existaient à l’époque) dans ce bâtiment qui, avant sa rénovation, n’allait jamais être inauguré. De cette manière, le directeur de l’époque entendait protester contre le travail déficient de certains corps de métiers, plus particulièrement ceux qui avaient installé les fenêtres.

Aujourd’hui, plus rien n’est pareil; l’isolation semble parfaite, même si elle a été posée à l’intérieur pour garder à la façade son aspect originel. L’ouverture des quelques baies vitrées réservées à l’aération se fait automatiquement, tout comme les stores qui descendent en cas de trop forte luminosité.

Et puis, et surtout, les installations technologiques de la toute dernière génération sont présentes dans toutes les salles, comme par exemple les tableaux blancs interactifs équipés de vidéoprojecteurs puissants et numérisés.

Chaque pupitre est muni d’un ordinateur.

Nous autres, des messieurs de quelque 70 ans dont beaucoup ont travaillé dans l’enseignement, nous ne savions pas toujours quoi penser de la richesse de l’installation. Fallait-il regretter que les tableaux noirs, les éponges et les bouts de craie ne soient considérés que comme un appoint négligeable à tous ces instruments du XXIe siècle, ou fallait-il s’en réjouir?

Bien sûr, les élèves peuplent les lieux depuis quelques semaines seulement, mais il nous manquait un peu cette patine que nous avions vite fait de déposer en notre temps sur notre lieu de travail. Les murs resteraient-ils longtemps si blancs, si dépourvus d’images, presque aseptisés?

Certains de nos petits-enfants vont bientôt nous le dire.

Andre Wengler