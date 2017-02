Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Codécouverte par deux femmes – l’Américaine Jennifer Doudna et la Française Emmanuelle Charpentier –, la technique des «ciseaux à découper l’ADN» suscite maints espoirs thérapeutiques… et tout autant de craintes sur le plan bioéthique. En dehors de cet acronyme anglais quasi imprononçable, Crispr-Cas9 est d’abord, et surtout, une innovation scientifique de premier plan qui utilise