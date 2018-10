Les danseurs étoiles des théâtres russes Mariinsky et Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg, berceaux du ballet classique russe, dansent jeudi et vendredi au théâtre Toursky de Marseille un medley de quelques-uns des ballets les plus connus comme « La Mort du Cygne » ou « Don Quichotte ».

Baptisé « Les Etoiles des Nuits Blanches », ce spectacle unique en France, met à l’honneur 10 danseurs, dont Marat Shemiunov, Irina Perren, Margarita Rudina ou Alexeï Nasadovitch, qui comptent parmi « les plus grands solistes du ballet de Saint-Pétersbourg ».

Ils interprèteront « les fragments les plus beaux et les plus compliqués techniquement de ballets légendaires » joués au théâtre Mariinsky, selon Olga Romashchenko, directrice du centre de développement culturel et économique de St-Pétersbourg.

Formés à l’Académie Vaganova dont sont notamment issus Rudolf Noureev ou Mikhaïl Baryshnikov, ces danseurs interprèteront des séquences des ballets comme « Le Corsaire », « Don Quichotte », « Shéhérazade », « Talisman » ou encore « La Mort du Cygne » tous joués au Mariinsky, « le théâtre de danse classique le plus célèbre », ajoute Richard Martin, directeur du théâtre Toursky.

Fondé en 1970 dans le quartier Saint-Mauront de Marseille, l’un des plus pauvres de la ville, le Toursky organise depuis 23 ans un Festival Russe mêlant théâtre, cinéma, cabarets, expositions et ateliers participatifs. La 24e édition aura lieu du 9 au 22 mars 2019.