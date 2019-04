La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé à l’AFP une contribution à hauteur de 50 millions d’euros de la Ville pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, dont la toiture a été ravagée dans un incendie survenu lundi soir.

« Je vais proposer au président de la République que nous organisions tous ensemble, dans les prochaines semaines, une grande conférence internationale des donateurs, qui pourra se tenir à l’Hôtel de Ville », a ajouté la maire socialiste. Cette conférence réunira des « des mécènes du monde entier afin de lever les fonds nécessaires à la restauration ».

Dès lundi soir, le président de la République a confirmé qu’une souscription nationale allait être lancée, pour aider à une reconstruction qui s’annonce longue et difficile. Dans la nuit, la famille Pinault a annoncé débloquer 100 millions d’euros pour Notre-Dame et mardi matin le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé un « don » de 200 millions.

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a, elle, annoncé le déblocage de 10 millions d’euros d' »aide d’urgence pour aider l’archevêché à faire les premiers travaux« . Au coeur de l’île de la Cité, la cathédrale mardi matin était défigurée mais pas totalement effondrée par un incendie, probablement d’origine accidentelle, survenue lundi peu avant 19H00.

Le bilan reste toutefois lourd: toiture sinistrée, charpente détruite, une partie de la voûte effondrée, flèche tombée. Dès lundi soir, alors que l’incendie était en cours, « une formidable chaîne humaine s’est constituée entre les pompiers, les policiers et les agents municipaux », a salué la maire de Paris, permettant ainsi de « sauver plusieurs dizaines d’oeuvres » dont « la couronne d’épines et la tunique de saint Louis ». Ces oeuvres ont été transférées à l’Hôtel de Ville, dans la salle Saint-Jean, où se tiennent habituellement les expositions, a précisé la maire.

La cathédrale de Notre-Dame, monument le plus visité en Europe, abrite de véritables trésors (reliques, orgues, rosaces…). « Nous serons pleinement aux côtés du Diocèse pour que Pâques puisse être célébré dans de bonnes conditions », a ajouté Mme Hidalgo, qui adresse « une pensée très forte à la communauté catholique de Paris ».