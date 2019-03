Marie-Anne Lorgé /On n’a jamais tant parlé de culture à Luxembourg»: c’est l’effet boule de neige des Assises culturelles de 2016 menant à celles de juin 2018, lesquelles ont accouché d’un Kulturentwécklungsplan, ou Plan de développement culturel, dit KEP. Un processus long mais mobilisateur. Trois cents artistes et acteurs culturels ont ainsi participé le 21 mars au premier Atelier KEP, axé sur la politique de subventionnement, ce, en présence de la ministre de la Culture Sam Tanson… qui s’est précisément «engagée à augmenter le budget dévolu à la création».

Désormais, toutes les bourses et subventions s’inscrivent dans la ligne de préfiguration d’un «Luxembourg Arts Council». Mais ce «Conseil des arts», c’est quoi? Ce serait à la fois un fonds et un comité de pilotage «menant un travail d’experts non pas de politiciens», dit Jo Kox, premier conseiller au ministère de la Culture, braqué sur le réseautage et la mobilité. Si la demande est forte, le doute prévaut quant aux missions de cet «Arts Council» dont le bon modèle reste à trouver. Dans un évident but de mutualisation, la ministre Tanson plaide en faveur d’un guichet unique. Et d’un seul bâtiment. Lequel? De source sûre, il s’agit de l’ancienne Bibliothèque nationale, là où aurait dû naître la galerie nationale d’art luxembourgeois chère à Xavier Bettel que, du coup, on installerait… dans la halle des Soufflantes à Esch-Belval, ce patrimoine industriel réhabilité en 2007 que Sam Tanson entend sauvegarder en vue d’Esch 2022, capitale européenne de la culture. Nos artistes le valent bien, dit Jo Kox, on y croit.