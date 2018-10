Maurice Magar / Jo Kox avait l’air éreinté en présentant son calendrier pour la mise en œuvre du plan de développement culturel (PDC) sur lequel son équipe et lui-même ont planché pendant plus de deux ans. Le résultat de ce travail de mammouth lui échappe désormais.

Le bébé est confié aux acteurs et à la classe politique. Et plus particulièrement au prochain locataire de l’hôtel des Terres-Rouges qui risque de vouloir laisser une trace, de marquer la culture de son empreinte.

Peu importe finalement si le PDC sera inscrit dans la loi, comme le préconisent Jo Kox et la députée verte Sam Tanson, ou s’il sera appliqué sans contrainte législative. Ce qui compte c’est son application. Car plus qu’un plan, le PDC est un gage donné à tout un secteur. La promesse finalement que certains problèmes qui plombent le milieu depuis des décennies vont être résolus.

Si les pistes esquissées par Kox y contribuent, elles participeront également àl’amélioration de l’image qu’ont beaucoup de gens de la culture et des arts. Car c’est toujours là que le bât blesse. Et jusqu’à présent, alors que le constat n’a pas changé depuis des décennies – malgré l’organisation de deux capitales européennes de la culture –, aucun ministre de la Culture n’a trouvé la parade. Le PDC avance des pistes pour y remédier, notamment dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle ainsi que de la citoyenneté culturelle.

Bref, ce plan est un outil précieux dont un politique avisé doit faire un bon usage.